En las próximas semanas se presentará el proyecto de ley para las TIC: Duque

Durante la instalación de la versión 33 del congreso Andicom, el presidente Iván Duque presentó las estrategias de su gobierno para el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Dentro de las novedades está la designación de un alto consejero para la Transformación y la Sociedad Digital en Colombia, que trabajará en el diseño de políticas que le apuesten a la conversión de una sociedad digital. “Esa es una gran transformación del Estado que hemos empezado en la presidencia. Por primera vez una consejería presidencial pensada para la sociedad digital y que vaya de la mano con los diferentes ministerios”, dijo Duque.

Anunció que en las próximas semanas presentará la ley de modernización de las TIC para que haya una regulación y que todos los actores del sector, tanto público como privado, puedan conectarse con una visión de sociedad. “Si eso lo logramos, tendremos un Estado más moderno, más eficiente, más transparente y más equitativo”, resaltó.

El presidente Duque aseguró que está obsesionado en convertir al país en un centro de desarrollo tecnológico, por lo que una de las tareas es hacer que la justicia sea digital, para que las denuncias, expedientes, entre otros procedimientos, estén a un solo clic.

“Colombia tiene que apostarle decididamente a que la justicia sea digital, a que tengamos el expediente electrónico, a que podamos hacerle el seguimiento a los expedientes en línea, a que tengamos denuncia en línea, a que podamos acceder a mecanismos alternativos de resolución de conflictos en línea y a que la unificación jurisprudencial esté en línea.

“Y es lo que ustedes van a ver en la reforma a la justicia que vamos a presentar en los próximos meses, que tiene un componente que estará terminado muy pronto, que son las reformas constitucionales”, agregó.

Dijo que la justicia debe ser cercana al ciudadano y expuso el ejemplo de Bogotá, ciudad en que solamente en año y medio, desde que está funcionando la plataforma entre la Fiscalía y la Policía Nacional para denuncias en línea, se ha logrado que el 62 por ciento de estas se hagan a través de la web.

“Antes había muchas personas que eran víctimas del delito y no denunciaban. Al no denunciar, no tenemos información lo suficientemente veraz; al no tener información lo suficientemente veraz, no podemos georreferenciar el delito; al no poder georreferenciar el delito, tenemos menos capacidad para enfrentar las estructuras del crimen organizado”, advirtió.

Corrupción

Respecto a la corrupción dijo que si se quiere derrotar este flagelo, la tecnología debe ser uno de los instrumentos. Comentó que utilizando la tecnología de blockchain se puede hacer seguimiento y trazabilidad a mucha de la contratación estatal y que usando Big Data se detectan los movimientos atípicos y patrones atípicos que alerten la capacidad investigativa del Estado.

“Queremos que esta tecnología sea una herramienta fundamental para el trabajo de denuncias ciudadanas, pero al mismo tiempo de identificar al corrupto y sancionarlo, ir tras él”, dijo.

Exención de empresas

El presidente Duque se refirió una vez más a la exención de impuestos para las empresas que generen un mínimo de empleo.

“Para la reactivación económica que estamos proponiendo, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, quiero que saquemos adelante la exención del impuesto de renta por cinco años a todas las empresas que se constituyan para estos sectores y generen un mínimo de empleos en el país, para que generemos esa gran capacidad de inversión que se necesita.

“Si eso lo hacemos bien, estamos generando un mejor entorno de emprendimiento y un mejor entorno de emprendimiento también significa que acabemos tantos trámites innecesarios”, manifestó.