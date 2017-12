Estos fueron los 10 mejores lanzamientos tecnológicos del 2017

Time, una de las revistas más importantes del mundo, publicó un ranking con los 10 aparatos tecnológicos más importantes del 2017 según la opinión de varios expertos. Este año, las consolas de videojuegos y los teléfonos inteligentes dominaron en el listado.

1. Nintendo Switch

Nintendo Switch, es la séptima consola de videojuegos principal desarrollada por Nintendo. Conocida en el desarrollo por su nombre de código NX, se dio a conocer en octubre de 2016 y fue lanzada mundialmente el 3 de marzo de 2017. Es la primera consola verdaderamente diseñada para el entretenimiento en el hogar y, también, para modo portátil y tablet.

2. iPhone X de Apple

Phone X es un teléfono inteligente diseñado, desarrollado y comercializado por Apple. Su director general, Tim Cook, anunció el iPhone X el 12 de septiembre de 2017 y se puso a la venta el 3 de noviembre de 2017. Este teléfono marca el décimo aniversario del iPhone.

3. Microsoft Surface Laptop

En el top 3 de los dispositivos elegidos por TIME encontramos a la Surface Laptop de Microsoft, un portátil que cuenta con un diseño elegante y liviano, permitiendo la portabilidad en su máximo exponente. Además, ofrece una pantalla nítida con tecnología LCD táctil de 13,5 pulgadas de alta resolución PixelSense.

4. DJI Spark

Spark es un mini dron que incluye todas las tecnologías características de DJI. Con opciones de vuelo inteligente, un estabilizador mecánico y una cámara con una calidad de imagen increíble, Spark da todo lo que se necesita para poder expandir las fronteras de la creatividad. Este drone se maneja mediante su propio control remoto o con la aplicación DJI Go, la cual es muy amigable incluso para novatos. Otra opción es poder controlarlo a través de gestos.

5. Samsung Galaxy S8

El Galaxy S8 es un teléfono inteligente de gama alta fabricado por Samsung. El dispositivo móvil fue presentado el 29 de marzo de 2017 y se puso a la venta por primera vez el 21 de abril de 2017. Los Galaxy S8 y S8+ tienen un mejor hardware y diseño a diferencia de sus predecesores, esto incluye pantallas más grandes con una relación de aspecto mayor y pantalla curva en ambos modelos. También tiene escáner de iris, reconocimiento facial y un asistente virtual llamado Bixby.

6. SNES Classic Mini de Nintendo

La SNES Classic Edition, llamada Nintendo Classic Mini, es una réplica en miniatura de la consola Super Nintendo, puesta a la venta en Japón el 5 de octubre de 2017. la renovada Super Nintendo evoca tanto en experiencia de juego como de manejo de los mandos las sensaciones que experimentaron miles de jugadores en los años 90.

7. Altavoz inteligente Amazon Echo

Este nuevo dispositivo tecnológico, más barato que su predecesor, ha reducido su tamaño y ha potenciado su altavoz, que ahora incluye un “woofer” para sonidos graves y un “tweeter” para agudos. Además, no llegó solo, sino que lo hizo acompañado por el Echo Plus, un modelo Premium del altavoz, y también del Amazon Echo Spot, un dispositivo similar al clásico reloj despertador.

8. Xbox One X

Esta nueva consola fue anunciada el 10 de junio de 2017 en la E3 2017 y fue conocida inicialmente como "Project Scorpio". Microsoft anunció una actualización de hardware de Xbox One con el nombre de "Xbox One X". La consola es un modelo con hardware actualizado destinado a apoyar el juego 4K, así como la realidad virtual. Todos los juegos y accesorios Xbox One existentes son compatibles con la "Xbox One X".

9. Apple Watch Serie 3

El Apple Watch Series 3 es el primer reloj inteligente de Apple que integra una tarjeta SIM. Es uno de los gadgets más innovadores del año porque en 2017, la compañía dio el paso que le faltaba para fabricar el mejor wearable del mercado. Este reloj permite hacer monitoreo de ejercicio y controlar muchas más aplicaciones del iPhone.

10. Sony Alpha A7R III

En el mercado hay una gran cantidad de alternativas para hacer fotografía, pero para Time la Alpha A7R III de Sony es la mejor opción presentada en 2017. Según consideran, ofrece “notables mejoras” respecto a otros modelos, como la A9 Alpha, y un precio más asequible.