Game of Thrones, continua siendo la serie más pirateada

Por quinto año consecutivo, la historia de los siete reinos basada en las novelas "Canción de hielo y fuego" de George R. R. Martin, encabeza el top 10 de la serie de televisión más pirateada del año en Internet, según el sitio Torrent Freak.

Game of Thrones o Juegos de Tronos en español, la serie de fantasía medieval, drama y aventuras es el programa más descargado ilegalmente a través de BitTorrent, plataforma diseñada para el intercambio de archivos de gran peso.

El máximo número de personas que han compartido un episodio de la serie de HBO en BitTorrent de manera simultánea, fue 350.000, justo después que se emitiera el episodio final de la sexta temporada de forma online, el pasado 26 de junio.

Además la serie, entró hace unos meses en el libro Guinness de los Récords, precisamente como la producción más copiada de la historia, con una media de 14,4 millones de descargas ilegales por episodio.

En la lista de Torrent Freak, el programa de la señal estadounidense AMC, The Walking Dead, se volvió a posicionar en segundo lugar y en tercer puesto la serie debutante el pasado 2 de octubre, Westworld, también de HBO.

El Ranking de las series más pirateadas lo completan:

4. The Flash

5. Arrow

6. The Big Bang Theory

7. Vikings

8. Lucifer

9. Suits

10. The Grand Tour