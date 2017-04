Google.org donará más de US$ 1 millón a Colombia

Google lanzó el “Desafío Google.org” en Colombia, un certamen que busca apoyar a organizaciones sin fines de lucro y fomentar proyectos de innovación con impacto social.

Hasta el 24 de mayo, las organizaciones sin fines de lucro del país podrán presentar sus ideas y participar del certamen, además de contar con el apoyo de Google en la realización del proyecto. La compañía donará más de US$ 1 millón a ONGs que utilicen la tecnología para resolver problemas de su país o el mundo.

El “Desafío Google.org” constará de tres etapas. En la primera fase, un panel de jurados compuesto por expertos colombianos y un equipo de Google seleccionará a tres proyectos ganadores por país que recibirán US$350.000 cada uno. Luego, a través del voto del público en el sitio g.co/Desafio2017, se determinará cuáles de esas tres organizaciones representará a Colombia en una gran final regional, que se llevará a cabo en noviembre en la Ciudad de México.

El jurados de la primera etapa por parte de Colombia está compuesto por: Carolina Angarita Barrientos, Directora General de Google Colombia; Bruce Mac Master, Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI); Rodolfo LLinás, Director del Departamento de Fisiología y Neurociencia de la Universidad de Nueva York; Beatriz Fernández, Socia Fundadora de Crepes&Waffles y Pedro Medina, Fundador de Yo Creo en Colombia.

La organización que resulte ganadora se llevará un premio adicional de US$ 250.000, mientras que a las que queden en segundo y tercer puesto, se les otorgará US$ 150.000 y US$ 100.000, respectivamente. En total, Google.org donará US$ 5,75 millones entre 15 ganadores.

“La tecnología puede cumplir un rol fundamental ayudando a resolver los problemas más apremiantes de la región. La iniciativa que anunciamos hoy es una muestra más del compromiso que tenemos para apoyar a innovadores que con la tecnología generan un impacto social en América Latina”, señaló Adriana Noreña, VP de Google para Hispanoamérica.

Esta es la primera vez que Google.org realiza un Desafio entre diversos países y se espera que la experiencia de América Latina sea el puntapié inicial de futuras instancias regionales en todo el mundo. “Creemos que este desafío puede ayudar a organizaciones de la región a potenciar su impacto y ampliar el alcance de sus proyectos”, señaló Jacqueline Fuller, directora de Google.org. Esta nueva edición del certamen, que ya fue implementado en Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Japón y el Reino Unido, será el que distribuya la mayor cantidad de fondos en la historia del Desafío Google.org.

La inscripción está abierta a partir del 20 de abril y las ONG pueden registrarse en línea hasta el 24 de mayo en g.co/desafio2017. En el sitio podrán encontrar las reglas y requisitos del desafío y toda la información necesaria para completar el proceso. Las organizaciones pueden presentarse tanto con nuevas ideas como con proyectos que ya estén en marcha y que puedan potenciar su impacto con el apoyo de Google.org.

Cada año, Google.org ofrece alrededor de 100 millones de dólares en donaciones filantrópicas, US$1000 millones en publicidad en línea gratuita y dispone de 100.000 horas de trabajo voluntario de los empleados de Google de todo el mundo. En 2012, Google lanzó el Desafío de Impacto Social para apoyar a organizaciones sin fines de lucro que utilizan a la tecnología para incrementar su impacto en la comunidad.