Intel dice que eliminará vulnerabilidad en sus chips

Intel está trabajando para eliminar una vulnerabilidad en sus productos, informó el miércoles la compañía de microprocesadores, y afirmó que el usuario promedio no experimentará afectaciones significativas en el desempeño de sus computadoras mientras se resuelve el problema.

La compañía difundió un comunicado después de un reporte publicado por el portal británico The Register, el cual provocó que las acciones de Intel cayeran.

Intel dijo que el problema no es únicamente en sus productos, a pesar de que The Register se enfocó en sus chips. La compañía dijo que colabora con otras empresas tecnológicas para resolverlo.

Intel dijo que está actuando en respuesta a nuevas investigaciones que muestran métodos de software que podrían ser explotados para recabar indebidamente información delicada de equipo de cómputo. La compañía dijo que las vulnerabilidades detectadas no permiten corromper, modificar o borrar información.

La compañía dijo que planea revelar el problema la próxima semana, cuando haya una solución a la mano.