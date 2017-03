Llega a Facebook el botón de “no me gusta”, sólo para mensajes privados

La red social está realizando pruebas para incluir el botón de “no me gusta” en Facebook Messenger. Este, vendría incluido en una nueva barra de siete emojis parecidos a los que salieron hace un año, pero son específicamente para los mensajes privados.

De esta manera, los usuarios podrán expresar sus emociones y disgustos en los diferentes mensajes que intercambien.

El botón de “no me gusta”, ha sido pedido por miles de personas alrededor del mundo, sin embargo este no será implementado en el home debido a que no se esta buscando crear una oposición al clásico “like”.

En el 2015, Mark Zuckerberg, creador de Facebook, expresó "No queremos convertir Facebook en un foro en el que la gente pueda votar a favor o en contra de las actualizaciones de los demás". "Esto no ayudaría a construir la clase de comunidad que queremos crear. No quieres pasar por el proceso de compartir un momento que ha sido importante para ti en tu día y luego ver cómo alguien le da votos negativos".