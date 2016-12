Los hitos tecnológicos que marcaron el 2016

El año de la realidad virtual

La moda por la realidad virtual alcanzó su primer pico cuando se presentaron las primeras máquinas de consumo masivo en los años 80 y 90. El Nintendo Virtual Boy y varios sistemas de árcade y prototipo ayudaron a establecer la idea de cómo es un sistema VR e inspiraron varias películas, libros y videos musicales. Aun así, sus deficiencias dejaron una impresión de ser solo chatarra futurista. Una impresión bastante difícil de remover hasta que llegó el año 2016. Este fue sin duda el año donde la realidad virtual volvió a ser tan fascinante como lo mostraban en la cultura popular.

Facebook, Samsung, HTC y Google están impulsando esta tecnología jugándose el todo por el todo. Los gigantes de tecnología ahora están empeñados en abrir una nueva ventana de interacción con el mundo digital, ya sea por ocio o trabajo. De momento, a la realidad virtual se accede por dos vías: la de visores más capaces y caros, que necesitan de una potente máquina para funcionar; y la de los móviles, que plantean una experiencia más reducida pero que aumentará según los fabricantes lancen dispositivos móviles enfocados a la realidad virtual.

Ambas apuestas todavía tienen una penetración bastante reducida, pero suficiente para convencernos de que la VR será uno de los campos de batalla tecnológicos de los próximos cinco años. El gran triunfador de 2016 fue Samsung Gear VR, del que se estima que se han vendido más de 2,3 millones de unidades. Aunque Google DayDream amenaza con ponerle las cosas complicadas el año que viene.

En el mercado doméstico, PlayStation VR (periférico de PS4) lleva distribuidas unas 745.000 unidades, más que la suma de los todavía bastante caros Oculus Rift (Facebook) y HTC Vive.

El fenómeno viral de Pokémon Go

Desde accidentes hasta noticias hilarantes, Pokémon Go fue, en definitiva, el fenómeno digital del año.

No hace falta ser experto y reseñar todos los logros de la aplicación desde su lanzamiento para entender su éxito, pero, por si queda alguna duda, podemos resumir (hasta el momento) que es la aplicación más usada con una cifra de descargas máxima de 75 millones.

Pero el impacto de Pokémon GO no se ha quedado solamente en el propio juego sino que ha propiciado un efecto rebote, una onda expansiva que ha alcanzado a la marca en otros sectores. Como en el de la música, por ejemplo, pues el tema principal de la serie aumentó un 382% sus escuchas en Spotify en la primera semana en la que el juego estuvo disponible.

Entre los datos recopilados por BarginFox nos topamos con cifras de bastante calibre, como los 4,5 millones de dólares que la aplicación generó para Niantic y sus socios en el primer día en el que fue liberada oficialmente. 4,5 millones de dólares en un sólo día que dan entrada a una serie de datos no menos importantes.

Sin embargo, como todo fenómeno viral, Pokémon Go alcanzó un éxito apabullante para luego desplomarse y caer en el olvido. Sin embargo, no deja de ser la aplicación más exitosa para 2016 y una lección para desarrollares móviles (pista: La Realidad Virtual es la clave).

Apple y su primera estocada a los cables

Aunque Apple ha recibido millones de críticas por sus Airpods (audífonos inalámbricos) la empresa aún se ve muy clara en moldear un futuro sin cables y con dispositivos completamente inalámbricos.

Por esa razón eliminaron el puerto estándar de 3.5 MM y optaron por crear audífonos con entrada Lightning o los más costosos Airpods para su nuevo iPhone 7. Medida que escandalizó a muchos pero que de alguna manera es necesaria para crear ese futuro visionado por Apple.

Listos o no, en esta dirección es hacía donde se dirige la tecnología. ¿De verdad pensaron que en un futuro iban a seguir existiendo los tediosos cables enredados que se dañan de un mal tirón?

A nadie le gustan los cambios, pero son necesarios y, como todo en la vida, es cuestión de acostumbrarse y sacar el mejor provecho de lo nuevo. Apple entiende esto y por eso la transición la hace paulatinamente, tanto así que hasta incluyen un adaptador de Lightning a 3.5 para todos aquellos nostálgicos que necesiten usar sus audífonos de entrada estándar.

Vehículos autónomos, una realidad

Durante todo el año se vio como los fabricantes europeos, americanos y asiáticos entraban con más fuerza en la carrera del carro autónomo. Una pista con dos tipos de participantes, donde nombres como Uber o Tesla comparten objetivos con BMW o Ford, que ya se han atrevido a poner fecha a sus primeros modelos: 2021. Las inteligencias artificiales no sólo acabarán con los taxis sino que tienen abierto un frente mucho más importante: el transporte de mercancías.

Amazon ya está experimentando con camiones autónomos (algo más importante que los famosos drones para ellos), mientras que la Unión Europea ya está dando alas a los principales fabricantes de ese lado del globo terráqueo. Todo, en busca de un futuro mucho más cercano del que imaginamos en el que las mercancías por carretera viajen solas hacia su destino.

El streaming tuvo su mejor año

Los mayores fenómenos culturales de este año no estaban en la televisión tradicional: Narcos, Stranger Things, Westworld… La TV tradicional, que pierde espectadores por millones en todo el planeta, se enfrenta a varias amenazas: los jóvenes prefieren ver Youtube a canales de cable; mientras que los adultos que usan banda ancha se han acostumbrado muy rápidamente a la comodidad del streaming (ver las cosas cómo, dónde y cuándo tu quieras). La llegada de HBO o Amazon Prime muchos paises y la consolidación de Netflix, todos con una fuerte apuesta por la producción propia dibujan un futuro inmediato en el que la televisión de toda la vida pronto se convertirá en un recuerdo para todo lo que sean noticias o directos.