Los tuits más destacados del 2016

Twitter tuvo un 2016 lleno de contenidos y fue la red social favorita para comentar acerca de temas políticos, sociales, deportivos y tecnológicos. La plataforma reveló su análisis anual de los temas que fueron tendencia durante el año, y aquí se los presentamos.

1. #Rio2016: Las Olimpíadas en Río de Janeiro fue uno de los temas más importantes del año.

Congrats to Brasil football team on winning gold #Rio2016 @neymarjr pic.twitter.com/gEeGej70st

2. #Election2016: Los comicios en Estados Unidos fue uno de los temas que más sonaron este año. Fue una de las elecciones más sonadas por medios de comunicación y sondeos.

3. #PokemonGo: Desde accidentes hasta noticias hilarantes, Pokémon Go fue, en definitiva, el fenómeno digital del año. La aplicación gratuita para móviles fue una tendencia mundial. Nadie se quería perder de cazar pokemónes.

4. #Euro2016: El evento deportivo europeo que también hace parte de los más importantes del año. Sin ninguna duda, a todos nos gusta el fútbol.

5. #Oscars: Estos premios son los más importantes en el mundo del cine. El esperado premio como Mejor Actor a Leonardo Di Caprio en los Oscars se convirtió en tendencia mundial.

Biden gave me $20 for cookies... #Oscars pic.twitter.com/rCLbrNXIZI

6. #Brexit: La respuesta al referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea fue uno de los momentos clave para Twitter y para la geopolítica actual.

7. BlackLivesMatter: Nació en las redes sociales. Fue un movimiento de derechos civiles y empujando a protestas por la muerte de hombres negros a manos de la policía.

3min mark of video, you hear that @deray has been flagged #Periscope: #BatonRouge. Protest. https://t.co/Tm81mYLtYa

— Johnetta Elzie (@Nettaaaaaaaa) 10 de julio de 2016