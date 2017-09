¿Cargar toda la noche el celular es malo para la batería?

La gran mayoría de las personas realiza la misma acción todas las noches: sin importar el nivel de carga del celular, conectamos el cargador y nos vamos a dormir hasta el día siguiente y lo último que hacemos al salir de la casa es desconectar el dispositivo en cuestión y salir de casa con la carga al 100%. Seguramente has escuchado a alguien decir que esto puede llegar a dañar la batería del aparato, acortar su vida útil o incluso los más alarmistas te advierten de una explosión espontánea en el bolsillo.

Personalmente siempre cargo el celular durante las noches y nunca he podido comprobar la veracidad. Por lo que me di a la tarea de investigar si sobrecargar la batería en realidad daña tu celular.

¿Estoy matando mi batería?

Daniel Steingart, profesor de la Universidad de Princeton respondió a la pregunta sin titubeos descartando mi preocupación como posible asesino de baterías.

“Lo más fácil de hacer es dejar conectado tu celular todo el tiempo, el mayor tiempo que sea posible”.

Tuve que revisar mi inglés y confirmar esa respuesta con un par de amigos para asegurarme de lo que me había dicho.

El profesor explicó que como usuarios necesitamos nuestros celulares listos y cargados todo el tiempo y por ese motivo deberías mantenerlo cargado todo el tiempo.

Hay una razón por la que se les llama “Teléfonos inteligentes”. Tu dispositivo es lo suficientemente inteligente para saber cuándo la batería ha llegado a su límite de carga máxima. El software (independiente del sistema operativo) ordena la acción de detener el flujo de energía si y solo si el medidor ha indicado que la batería está al 100%. Esto asumiendo que todas las partes de software y hardware estén funcionando correctamente. Si existe alguna anomalía, el celular será capaz de reconocerlo o tu podrás notarlo con comportamientos anormales antes que suceda un accidente.

Los síntomas de que tu batería y/o el software no están funcionando bien pueden ir desde un sobrecalentamiento espontáneo sin que estés usando el celular o un indicador en 0% a pesar de que lo hayas cargado por muchas horas.

Entonces, en teoría, es imposible que puedas “sobrecargar” tu batería al dejarla conectada toda la noche.

¿Problema resuelto?

Realmente me hubiese gustado que este artículo terminara tan contundentemente pero cuando hice una pequeña búsqueda me encontré con el concepto de Venkat Srinivasan, Director de Argonne Collaborative Center for Energy Storage Science (Centro colaborativo Argonne para la ciencia del almacenamiento de energía).

“No cargues la batería del celular hasta el 100%. Llévalo hasta el 90% y luego desconéctalo”, fue el entrecomillado que encontré en un reconocido portal de tecnología estadounidense.

Así como lo leen, Venkat no deja que su celular se cargue al máximo. Como solución propone usar un estricto sistema de rango entre 30% y 90%.

El experto indica que cuando los celulares llegan al máximo de su carga ciertas reacciones internas empiezan a ocurrir que terminan degradando los electrolitos y desgastan la batería. Entonces es aquí donde probablemente apareció el mito de la “sobrecarga”.

¿Quién tiene razón?

Son dos conceptos completamente válidos y bien argumentados, pero ¿Qué deberías hacer con la batería de tu celular? ¿Cuál es la mejor practica?

Realmente le haces daño a tu batería cuando llega al 100% pero en la práctica no es lo suficientemente significativo en la vida útil del celular.

Básicamente si eres una persona normal que usa el celular a diario puedes sentirte libre de cargarlo cuando y hasta donde creas necesario. Pero si realmente te importa la vida de la batería y tienes la suficiente disciplina para mantener el rango de carga que propone Venkat, hazlo y tal vez logres alargar más la vida útil del celular.

En últimas, las baterías están diseñadas para funcionar correctamente hasta un número limitado de ciclos de carga y probablemente hayas reemplazado tu celular, o en su defecto la batería, para cuando quede completamente inutilizable.

Así que...¡Feliz carga!