Cuidado cuando un amigo le pide sus datos por redes sociales, podrían estafarlo

Camila* abrió su Facebook como de costumbre este miércoles. Al revisar algunas notificaciones y realizar un rápido ‘scroll’ a la página de inicio, encontró en su bandeja de entrada un mensaje de una amiga donde le contaba que había perdido su teléfono y correo porque supuestamente se le había bloqueado su teléfono móvil.

“Esta persona nunca me escribe por Facebook, pero yo le di mi correo y mi teléfono y tras darme las gracias, me pide un nuevo favor, que si le podían enviar a mi celular, como mensaje de texto, el código de desbloqueo de su celular. Ahí caí en cuenta que podía tratarse de una estafa y que lo que querían hacer era cambiar la contraseña de mi correo para quedarse con él”, contó Camila.

Para cerciorarse, Camila le escribió por WhatsApp a su amiga para comprobar si ésta le estaba pidiendo códigos para desbloquear su celular, a lo que la mujer respondió que no y que estaba preocupada porque le habían hackeado sus redes sociales.

Camila buscó el perfil de Facebook de su amiga y alertó a otros usuarios sobre los mensajes que llegaban de dicho perfil, pues quedaba claro que otra persona estaba manejando la cuenta.

“Apenas ella me dijo eso yo les escribí a los tipos que estaban robando información y escribí en el muro de ella que estaban tratando de estafar que no le creyeran nada a quien escribía desde ese perfil y ahí mismo me bloquearon”.

Trascurridas dos horas, al Facebook de Camila vuelve a llegar una nueva solicitud de amistad a nombre de su amiga, que tampoco fue enviada por ella.

“Ella sigue sin poder entrar a su cuenta. Intentó entrar a Facebook y le dicen que su cuenta está hackeada. A ella le hicieron lo mismo que a mí, solo que cayó y ahora no puede acceder a sus redes sociales”, contó la joven.

¡Para tener en cuenta!

El Centro Cibernético Policial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol y la Fiscalía tras identificar una nueva modalidad de estafa a través de WhatsApp, emitieron las siguientes recomendaciones para que los usuarios eviten ser víctimas de estafas que realizan personas inescrupulosas a través de redes sociales y de aplicaciones de mensajería.

- Configurar la privacidad de sus plataformas de mensajería instantáneas con el fin de evitar que personas que no sean sus contactos no puedan tener acceso a los datos personales como la imagen de perfil, número y demás.

- En caso de recibir información, imágenes o pantallazos referentes a conversaciones que comprometa información o datos sensibles confirmar vía telefónica directamente con el usuario vinculado en la conversación.

- Configurar la privacidad en las redes sociales evitando sincronizar los datos de sus celulares con los datos de las redes sociales, toda vez que mediante ingeniería social los delincuentes obtienen información que seguidamente es utilizada para este tipo de actividades delincuenciales.

- Denuncie este tipo de modalidades en caivirtual.policia.gov.co, al correo caivirtual@correo.policia.gov.co o a la linea telefónica 5159700 ext 30427.

* Nombre cambiado para proteger la identidad de la joven