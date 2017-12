Evaluación: El iPhone 8+ es el iPhone 7S+...y eso está bien

El iPhone 8 es tal vez uno de los celulares más infravalorados en la historia de Apple. Sin embargo, hay muchas razones para considerar la compra de este dispositivo en vez del popular iPhone X que ha estado en boca de todos desde su lanzamiento.

Es comprensible que la atención se dirija al nuevo iPhone X pero en esta evaluación del iPhone 8+ te mostraré algunos detalles que tal vez te hagan reconsiderar tu elección, dependiendo del dispositivo que ya tengas a la mano.

Especificaciones

-El dispositivo para esta evaluación es un iPhone 8 Plus rosado dorado (Rose Gold).

-Pantalla: LCD 5.5 pulgadas con True Tone.

-Procesador: A11 Bionic con GPU integrada.

-Cámara frontal: 7MP y ƒ/2.2

-Cámara trasera: Sensor dual de 12 MP. Uno gran angular ( ƒ/1.8) y otro teleobjetivo (ƒ/2.8).

-Batería: 2.675 mAh

-Sensores: Touch ID, NFC, Bluetooth 5.0 y Giroscopio de 3 ejes.

-Sistema operativo preinstalado: iOS 11.

-Puertos: Lightning para carga y audífonos.

Lo bueno

El departamento de diseño simplemente ejecutó lo que en su momento hizo con el iPhone SE. Tomaron el diseño anterior para darle un aspecto casi idéntico a sus predecesores. Lo único nuevo, aparte de los colores (negro, blanco y rosa dorado), es la implementación de un vidrio templado en la parte posterior para poder alinearse con la filosofía inalámbrica de Apple. A nivel de diseño le da un acabado mucho más elegante y en el caso de la versión rosa dorado le imprime un toque “fashionista” adicional. Es un diseño familiar y de seguro llamará la atención de todos tus conocidos, especialmente si vienes de un iPhone 7. En mi caso la pregunta más frecuente fue “¿Es ese un iPhone 8 Plus?” a lo cual respondía afirmativamente y procedía a prestarlo para que lo inspeccionaran.

Los nuevos iPhone traen la opción TrueTone y recomiendo mucho dejarla encendida, porque hace un maravilloso trabajo al escanear la luz ambiente y ajustar el brillo y temperatura de la pantalla según las condiciones en las que te encuentres. Esto se complementa a la perfección con el brillo automático y la opción “Night Shift”, que permite filtrar los colores azules. Esta ha sido una de mis favoritas desde que empecé a usar iPhone. Aparentemente no a mucha gente le gusta ver mi pantalla de color amarillo (literalmente se escandalizan) pero tu también deberías empezar a considerarlo por el bien de tus ojos. Tuve un par de momentos en los que noté que True Tone no escaneó muy bien la luz y alcancé a ver cambios de color exagerados pero estoy seguro de que es algo que un par de actualizaciones puede solucionar. Solo asegúrate que los sensores frontales no estén obstruidos. Por cierto, puede que te predisponga el hecho de que la pantalla no es un OLED o que no hay mejora en la resolución pero aun así sigue siendo una de las mejores piezas de display que hay en el mercado.

Por otra parte, están los parlantes. Señores, iPhone parece empeñado en mejorar cada vez esta parte en sus dispositivos. Si comparamos con el iPhone 7+ (71 dB), el parlante del nuevo iPhone 8+ es 2 dB más potente (73 dB) y vaya que se nota. Puede que no sea muy perceptible el volumen al principio pero te aseguro que notarás una diferencia en la claridad del sonido y creo que se debe, en parte, a la manera en que el 8+ distribuye las ondas para que salgan más eficientemente del aparato.

Llegamos entonces, a las joyas de la corona en el iPhone 8+: La cámara y el procesador. Cuando anunciaron estos nuevos dispositivos, pensé que estos dos aspectos tal vez tendrían alguna mejora ligera pero en las dos semanas que he usado el aparato resultaron ser las características que más me impresionaron. La cámara y el rendimiento, son en definitiva la mejor parte del iPhone 8+.

El chip A11 Bionic es, sin duda, y esto no solo lo digo yo, el mejor y más rápido procesador para celulares que existe en el mercado a la fecha. Como resultado tienes aplicaciones (incluso juegos pesados) que se abren a la velocidad del rayo, una excelente administración de la batería con una eficiencia para la multitarea sin precedentes. Puedo decirles que mientras juego una partida de Hearthstone (Juego de cartas de bastante exigencia gráfica) o del famoso Asphalt 8 (juego de carreras con gráficas alucinantes) he podido retirarme un par de minutos y contestar un mensaje rápidamente en Whatsapp para luego continuar con mi partida sin que el celular se recalentara, se bajaran los tiempos de respuesta del software o la batería se viera sacrificada. Gran eficiencia a este nivel por parte de Apple. Este súper poderoso chip además permite unas capacidades de grabación de video que son muy poco comunes en otros celulares: 4K a 60FPS y 1080P a 240 FPS en cámara lenta. Los que conocen el segmento, saben que estos números son ridículos para un celular.

Solo hace falta una sonrisa Una publicación compartida de Victor Hugo Mora Mendoza (@conde011235) el 7 de Dic de 2017 a la(s) 9:27 PST

Y hablando de captura de imágenes, las cámaras simplemente son una maravilla y el modo retrato es mi opción favorita para tomarle fotos a mi hijo o para presumir con tus amigos. Las fotos que he tomado con este celular entran fácilmente en el top 5 de las mejores fotos que he tomado con un smartphone durante mi vida. El efecto “bokeh” del modo retrato es genial pero advierto que si vas a usar los modos “Reflector” y “Reflector BN” lo mejor es que tengas una buena luz ambiente porque de lo contrario te encontrarás con bordes cortados de manera irregular e imperfectos. Sin embargo, las fotos de este iPhone (en cualquiera de sus modos) son tan buenas que un día fueron utilizadas por una colega para una de sus páginas en uno de los productos impresos de El Universal.

Lo malo

Vidrio en la parte posterior del aparato significa una sola cosa: compre una carcaza o un “skin”. Si bien sabemos que es una implementación necesaria para efectos del funcionamiento de la carga inalámbrica, no hay que negar que este iPhone pasa a ser uno de los más frágiles en su historia por más que Apple prometa un material resistente. Pero no solo eso, se trata del celular más resbaloso que he probado en mi vida. Se debe a que el acabado es tan pulido y tan liso que disminuye en gran medida la fricción. Muchas veces sentí como se deslizaba del bolsillo de algún pantalón de tela o pijama mientras estaba acostado o sentado. De hecho, si lo dejas a tu lado en la cama notarás como el celular se desliza rápidamente hacia el desnivel que provocas en el colchón. Lo repito una vez más, si vas adquirir este teléfono (o incluso el iPhoneX) compra un protector y ojalá de un material que genere más fricción con tu mano o con el ambiente alrededor. En contraste, se supone que la carga inalámbrica es uno de los aspectos estrellas y fui a un Mac Center para preguntar por el accesorio. El vendedor me mostró algunos fabricados de terceros y cuando pregunté por el oficial me dijo que era muy poco probable que llegara. Es una lastima y espero que simplemente demore mucho tiempo en hacer presencia en las tiendas de Colombia.

La cámara es tan buena que demanda una joroba inmensa y hace que usar el celular apoyado en una mesa sea bastante incomodo. Este es un detalle sin mucha importancia y creo que hasta podría pasarlo por alto teniendo en cuenta las excelentes fotografías que tomo.

El diseño me parece demasiado fuera de fecha para el precio que exige, pero por lo menos esta vez hicieron un aparato con diseño actualizado (iPhone X) solo que mucho más caro. Hubiese deseado que aprovecharan el gran bisel superior para poner un mejor y más claro auricular de llamadas (esto solo lo notarán los que presten demasiada atención a lo que escuchan). También hubiese deseado que la pantalla fuera OLED o al menos HR y que se extendiera un poco más a los bordes pero igual funciona. Creo que son decisiones de diseño que a la final buscan no canibalizarse con el iPhone X.

Finalmente, hay un par de quejas en el apartado del software. No obstante, creo que con el tiempo y las actualizaciones tanto de iOS11 como de las aplicaciones, los eventos esporádicos de cierres inesperados y apps congeladas serán cosa del pasado.

Conclusión

Muchos portales han usado la analogía de que el iPhone 8 es una versión mejorada del 7 para desmeritarlo. En mi concepto no está mal que esta sea una versión “S” del 7 y siento que las mejoras aplicadas son totalmente validas independientemente del nombre. El iPhone 8+ sigue siendo un gran teléfono y si no te mata la “extravaganza” del iPhone X (lo analizaremos en la próxima evaluación) puedes comprarlo sin problemas porque te aseguro que no te decepcionará. Si tienes un iPhone 7+ puedes pasar por alto el iPhone 8+ pero en cualquier otro caso es una gran opción de compra a la altura de su precio.