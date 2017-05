Evaluación Galaxy S8: ¿El smartphone definitivo?

Recuerdo en 2014 cuando Samsung anunció el Note Edge que constaba de una pantalla extendida hacía uno de los bordes de la pantalla. Me preguntaron mucho sobre la importancia de ese detalle en esa variante y mi respuesta desde ese entonces siempre fue la misma: “Este es el primer paso para que tengamos un celular que solo sea pantalla”. Desde entonces ese producto ha evolucionado varias veces y hoy el S8 da el siguiente paso con el Infinity Display que se deshace de gran parte de los bordes laterales.

Samsung enfrenta dos grandes retos importantes con este lanzamiento. El primero de ellos es que el S8 es el modelo que lanza la compañía después de enfrentar una de las crisis publicas más importantes en la historia de la mercadotecnia. El Note 7 presentó fallas de fabricación en sus baterías causando conflagraciones espontáneas y Samsung tuvo que regresar los teléfonos 2 veces para luego cancelarlo definitivamente. El Galaxy S8 tiene la difícil (pero no imposible) misión de recuperar la confianza de los clientes.

Por otro lado, también debe generar todo un movimiento de admiración hacía el ya viejo y reusado concepto de Teléfono Inteligente. Un término que ya tiene una década de boca en boca y que con el tiempo ha perdido credibilidad en el sentido de que un teléfono es un teléfono y no lo que en principio admirábamos como un dispositivo multifuncional de tecnología futurista. Los smartphones se han estancado en sus procesos de innovación haciendo que no notemos diferencias sustanciales entre ellos y el hecho de que todos se vean iguales es un agravante en esta situación. No en vano lo primero que dijo hace un par de meses el gerente de producto de Samsung fue “La gente ya no se emociona con los nuevos teléfonos”. Y vaya que no se equivoca.

Y es precisamente eso lo que nos reúne hoy en esta evaluación del Galaxy S8: ¿podrá este teléfono recuperar la confianza de su audiencia después del fallo con el Note 7 y es este el celular definitivo que renovará el concepto de smartphone?

El teléfono

Samsung Galaxy S8

- Pantalla: 5,8 pulgadas con resolución QHD

- Procesador: Exynos 8895 (2,3 GHz Quad + 1,7 GHZ Quad)

- RAM: 4 GB

- Almacenamiento: 64 GB

- Soporte microSD: Hasta 2 TB.

- Cámara trasera: 12 megapíxeles

- Cámara frontal: 8 megapíxeles

- Batería: 3.000 mAh

- Sistema operativo: Android 7.0 Nougat

-Resistente al agua: Sumergible hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos.

-Lector de iris: Sí

-Carga inalámbrica: Sí

-Carga rápida: Quick Charge 2.0 con la tecnología Adaptive Charging de Samsung

-Audífonos incluidos: Sí, unos optimizados por AKG.

Lo bueno

Salgamos del punto más importante en toda esta evaluación: Samsung tiene en este momento la mejor pantalla del mercado con su Infinity Display. Colores profundos, brillantes y saturados en cualquier cosa que mires sobre esa superficie OLED que parece derretirse elegantemente sobre los lados del aparato. La pantalla hace que el teléfono simplemente se vea hermoso en su diseño. La mejor parte de estos biseles (bordes) ultradelgados es que el marco inferior se reduce bastante dándole a Samsung la excusa perfecta para deshacerse del botón físico y sus dos botones capacitivos. Si señores, es oficial, Samsung ha migrado a los botones de software.

Esta pantalla es para amantes de Netflix, Youtube y videojuegos en general y si tienes una gran experiencia en estas aplicaciones mencionadas no esperes menos cuando estés revisando tus redes sociales o usando aplicaciones más básicas. Usar aplicaciones en el celular será un goce no solo por cómo se ven, sino que también por el rendimiento que en mi experiencia no se redujo ni un solo bit en ningún momento. Aunque en algunas oportunidades la pantalla puede reflejar bastante luz (sobre todo en exteriores) tiene unos contrastes tan espectaculares y rango dinámico tan atractivo que te harán olvidar cualquier destello invasivo.

Viniendo de un teléfono más compacto, el Galaxy S8 me sorprendió con lo fácil que es de manipular. Sinceramente pensé que iba a tener varios problemas de equilibrio, pero a pesar de tener una pantalla de 5.8 pulgadas (bastante grande), el S8 no se siente como un teléfono gigantesco en las manos, como suele pasar con teléfonos de estas mismas dimensiones. De hecho, cuando estuve manipulando el S8 + en el lanzamiento oficial se sentía bastante bien en la mano teniendo 6.2 pulgadas de pantalla (bastante más grande todavía). En conclusión, no se sienten como teléfonos inmensos, aunque tienen pantallas tan grandes que hasta imponen una nueva relación aspecto. Claro que es una ganancia con todo lo que significa una nueva relación aspecto porque no hay mucho contenido de este tipo en internet entonces obtendrás las temidas barras negras en los laterales cuando veas un video a menos que presiones el botón de adaptar el video, lo que resultará en un zoom que recortará algunos bordes de la toma. Unas por otras y en este caso considero que vale la pena tolerar el detalle.

Por el lado de las cámaras, Samsung no hizo grandes cambios y en el S8 se trata básicamente de la cámara heredada del S7 pero con ciertas mejoras muy ligeras ayudadas por el software. Esta cámara te seguirá dando esas tomas saturadas de color y profundidad con alto detalle gracias al mejorado procesamiento de imágenes. Las fotos y videos para tus redes sociales no necesitarán filtros porque hasta un Snapchat incluido tiene: Puedes ponerte desde unas tiernas orejas de gato o ser una reina coronada en flores si eso es lo tuyo.

El sensor de iris es uno de los que más llama la atención y vaya que deberías emocionarte. Lo activé los primeros días pensando que cambiaría la configuración de seguridad en pocos días. Pero vaya sorpresa cuando me di cuenta que funciona muy bien incluso en alguien como yo que usa lentes todo el tiempo, pensé que eso iba a ser un problema e iba a dejar el lector de iris inactivo para siempre. Incluso en condiciones de luz muy bajas reconoce a través de mis espejuelos y es muy práctico simplemente levantar el teléfono y usarlo inmediatamente al mejor estilo de James Bond. Solo un par de ocasiones tuve que usar el PIN en vez del lector de iris.

Puntos extra por mantener la carga rápida e inalámbrica, por mantener el conector de audífonos 3.5 mm (disfrútenlo, tal vez sea el último modelo), por mantener esa memoria expandible con micro SD con hasta 2 TB, por ser completamente IP68 sumergible en el agua y por ser el primer smartphone con Bluetooth 5.0. Todo eso ensanduchado en un cuerpo de metal y vidrio con las mejores especificaciones internas que puedas encontrar.

Esta parte de la evaluación es muy especial en lo personal. Por primera vez siento que Samsung hizo un buen trabajo a nivel de software. No es perfecto, pero por fin estamos viendo un ascenso en la capa gráfica de Touchwizz siendo yo un fanático de Android puro. Aunque no hicieron nada extraordinario parece que ya están logrando una interfaz más limpia y atractiva para el usuario (sobre todo en la app de configuraciones). Se deshicieron del botón para mostrar todas las aplicaciones y con un simple gesto hacia arriba podrás entrar a ver todas las apps que no tienen atajo en el inicio. Fue un gran comienzo cuando empecé a usar el teléfono y de ahí en adelante no hice sino sorprenderme con cada cosa que iba descubriendo. Mantienen las herramientas para gamers, muy buenas animaciones, buen paginador de aplicaciones, buen diseño en interfaz (excepto en los botones de inicio) y lo mejor de todo: una mejoría significativa en las funcionalidades Edge.

También encontramos desde un generador de Gif con cualquier cosa que se mueva en la pantalla, hacer tomas redondas seleccionando una parte de la pantalla y mi favorita de todas: el capturador de pantalla extendido.Con esta funcionalidad cuando haces una captura de pantalla te dará la opción de hacer scroll y agrandar la captura las veces que quieras hacía abajo.

Sin embargo, el mayor esfuerzo del departamento de software de Samsung es Bixby pero antes de hablar de ello debo poner un intertítulo antes.

Lo malo

La gran falla de este teléfono es Bixby y no porque quiera competir con Siri o con Google Assitant, de hecho, me parece bien que Samsung haga sus propios desarrollos y además ya comience a darnos la opción de usar aplicaciones predeterminadas de Google sino queremos saber nada del software de la norcoreana.

Sin embargo, el hecho de que haya puesto un botón físico dedicado para Bixby da un mensaje muy claro: Este es el mejor asistente de voz que puedes tener y será tan útil que lo usarás todos los días. Desafortunadamente no hay nada más alejado de la realidad. Bixby no está listo, así de plano y sencillo. No tiene tanto soporte como lo puede tener en Estados Unidos haciendo que el control de voz sea caótico y no responda tan bien. La cámara no reconoce muy bien los objetos y es una ruleta si logras dar con una coincidencia. Lo peor de todo es que aún no se activa por voz y esto no pasará hasta finales del año. Es muy temprano para apostarle todo a un asistente que tiene camino por recorrer en un sector donde las personas aún prefieren usar los dedos para encontrar las cosas de manera más sencilla y rápida. ¿Aún no nos sentimos cómodos usando un asistente de voz y por alguna razón Samsung creyó que nos íbamos a enamorar de Bixby de entrada?

Lo anterior puede ser un punto de vista muy personal, pero digamos que se puede obviar, y es aquí donde entramos al plano del diseño de hardware. El botón se encuentra justo debajo de los controladores de volumen. Llevo una semana y media confundiendo los botones y presionando accidentalmente a Bixby, la app que precisamente menos me gusta en este aparato.

Bueno, digamos además que podría eventualmente acostumbrarme a ubicar bien los botones y tengo la posibilidad (usando una app de terceros) de reconfigurar el botón y hacer que lance otra aplicación que use con más frecuencia como la cámara o Whatsapp. Pero no, en Samsung hicieron un parche para evitar el remapeo y con eso estamos condenados a un botón exclusivo de una aplicación incompleta que abriremos cada que queramos bajar el volumen de una canción o llamada. Que al menos nos den la opción de bloquear el botón y que no haga nada si lo presionamos accidentalmente.

Y hablando de errores en el diseño del hardware, el lector de huellas tuvo que moverse a la parte trasera (por obvias razones) pero no se les ocurrió mejor lugar que al lado de la cámara. No volví a usar el lector de huellas porque es muy difícil alcanzarlo teniendo en cuenta lo alto del teléfono y porque además tiendo a confundirlo con el lente de la cámara. Para ser justos, la cobertura de la cámara hace un buen trabajo protegiendo la toma de la suciedad, pero eso no evita el lente grasoso que debes limpiar si quieres hacer una buena toma.

¿Explotará?

La respuesta a la pregunta del millón que me hacen a diario es casi imposible de responder. El Note 7 fue un gran celular a pesar de la gran falla. Muchos periodistas le dimos puntajes muy altos al teléfono sin saber lo que pasaría después. En ese orden de ideas, sería muy irresponsable de mi parte dar una respuesta más contundente, pero si les puedo asegurar una cosa: Samsung ha invertido mucho tiempo, dinero y esfuerzo para que esto no vuelva a ocurrir y creo sinceramente que este teléfono merece la oportunidad. Pensemos en un caso particular: Hubiese sido un desastre que se frenara el desarrollo de los carros eléctricos por los incidentes que tuvo Tesla con sus baterías. Los usuarios siguieron creyendo y hoy Tesla es el líder más prestigioso en ese sector, así como lo es Samsung en términos de teléfonos inteligentes.

Conclusión

Este teléfono fue la movida ideal para recuperarse del fallo en el Note 7 y es un dispositivo por el cual es muy fácil emocionarse. La respuesta a que si es el smartphone definitivo es: Casi. Seguimos al borde de la perfección, pero sin duda vale cada centavo que inviertas en él y en comparación a otros teléfonos, el Galaxy S8 hará que el iPhone de tu amigo se vea un poco triste si lo ponen lado a lado.