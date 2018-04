Evaluación: Huawei P20, esto sí es un buque insignia

El primer teléfono del fabricante chino que pude tener en mis manos fue un Huawei Ascend P6 con el que quedé encantado en ese entonces por su delgadez.

De ahí en adelante Huawei no ha parado de diseñar y crear dispositivos de alta calidad que lo han posicionado como el tercer fabricante más importante del mundo sólo superado por los líderes Samsung y Apple. Sin embargo, ese podio podría estar empezando a cambiar más pronto de lo que creemos.

Tal vez la única razón por la que Huawei no ha reclamado el trono es que no ha logrado entrar de lleno al mercado estadounidense, en parte por ciertas restricciones legales que huelen más a miedo que a un fundamento legal.

Sin embargo, este teléfono lo tiene todo para hacerle frente a cualquier dispositivo del mercado. Han escuchado atentamente las criticas y vaya que han tomado acciones. El resultado es un teléfono casi perfecto en todos los ángulos.

El teléfono

El celular que vamos a evaluar es un Huawei P20 Midnight Blue.

-Pantalla: 5,8 pulgadas

-Procesador: Kirin 970

-RAM: 4 GB

-Almacenamiento: 128 GB

-Cámara trasera: dual de 12 y 20 megapíxeles

-Cámara frontal: 24 megapíxeles

-Batería: 3.400 mAh

-Sistema operativo: Android 8.1 con EMUI 8.1

Lo bueno

Fueron 10 veces durante la semana en las que alguien me preguntó: “¿Qué celular es ese?”. Incluso la señorita de atención al cliente en Claro no pudo evitar pedirme que la dejara ver el celular que sostenía en la mano mientras realizaba el proceso para la reposición de mi Sim Card.

El diseño y los colores son tal vez el atractivo más importante de este dispositivo. Usando vidrio templado Huawei ha creado unos colores que brillan cuando cualquier luz llega a la parte posterior del aparato. Literalmente resplandece y atrae las miradas de todos. No es algo muy conveniente con la situación de seguridad que vive Cartagena pero el P20 opaca al iPhone X y al Galaxy S9 si los pones en fila. No es sola una pieza de tecnología, es un elemento y accesorio de moda que podría desfilar por las pasarelas de Paris sin ningún problema. Y eso que no hemos hablado de la espectacular versión Twilight del P20 Pro.

Una vez hayamos acostumbrado nuestros pupilas a la deslumbrante belleza de este celular, estaremos listos para maravillarnos con las asombrosas capacidades de la cámara.

En una evaluación anterior hablaba del gran problema que Huawei enfrentaba con las fotos al tener una pieza de hardware de Leica tan buena pero que se veía en aprietos con el procesamiento de la imagen. Bueno, tal parece que después de dos años la alianza entre Leica y Huawei ha empezado a dar sus frutos al entregarnos una cámara cuyo software equipara las prestaciones del sensor fotográfico. Finalmente Huawei puede empezar a competir en uno de los apartados más importantes en un celular.

Si antes había dicho que la mejor cámara para la noche era del Samsung Galaxy S9+ era porque todavía no había probado la cantidad de luz que puede captar el Huawei P20 que básicamente deja el lente abierto por un par de segundos y da como resultado una foto con mucha claridad y nivel de detalle en todos los planos de la foto. Les puedo asegurar que verán cosas en la foto que no habían notado con su propio ojo. En algunas oportunidades ni siquiera sabía lo que estaba fotografiando. Huawei lleva al extremo lo que conocemos como fotografía nocturna.

Esta excelente cámara no solo funciona en la noche si no que además ha mejorado mucho en su detección inteligente de escenas. La cámara se adaptará y calibrará muy bien los colores según lo que estés fotografiando. Detectará si estás tomando un cielo azul, una mascota, una planta, fuegos artificiales, comida y una gran variedad de opciones que simplemente van a eliminar la necesidad de filtros y ajustes de color en aplicaciones como Instagram.

Una cosa que no soportaba en los anteriores modelos de Huawei era el modo belleza que aplicaba un filtro a la piel demasiado exagerado. Sin embargo, el P20 ahora suaviza los contornos y hace que la piel se vea más natural y menos maquillada.

En los demás aspectos el P20 es un celular de súper alta gama cuyo rendimiento optimizado con EMUI hace que vuele como un cohete cuando se trata de tareas exigentes o del día a día.

Tal vez lo que más me ha sorprendido en el desbloqueo facial que una vez te acostumbras a usarlo será difícil regresar a otros métodos de seguridad como el PIN o la huella dactilar. No es perfecto pero es tan rápido como el FaceID de Apple que solo lo supera en la cantidad de veces en que funciona efectivamente sobre todo en condiciones bajas de luz.

Lo malo

Son pocas las quejas y si no fuera por estos detalles, el Huawei P20 podría clasificarse como el celular perfecto.

El primer defecto es EMUI que a pesar de optimizar mucho la experiencia Android, parece una copia de iOS. Una cantidad de opciones innecesarias y que francamente solo están ahí para que la migración de Apple a Android sea más fácil. Esta interfaz de usuario (una de mis favoritas en sus inicios) podría ser mucho más eficiente sin tanta imitación. De hecho, tuve que reincidir el teléfono dos veces durante mis pruebas porque sencillamente las aplicaciones no querían ejecutarse. Fue bastante molesto el detalle pero afortunadamente es algo que es corregible.

Solo espero que no tomen el mal ejemplo de intentar competir con Google duplicando todas las aplicaciones. Esa App Gallery de Huawei no me da buena espina.

Por otra parte, el asunto del altavoz parece ser una constante en los celulares de la gama alta y Huawei no es la excepción. Esta pieza es lo peor de todo el aparato a nivel de hardware. El sonido no es estéreo, puede bloquearse fácilmente con el dedo mientras sostienes el celular y parece que el sonido retumbara dentro del celular sin tener una salida apropiada. Esto da como resultado un sonido apagado y como si estuviera dentro de un tubo.

Conclusión

El Huawei P20 es un celular caro que vale cada centavo y es perfecto para los fotógrafos y personas que sean apasionadas por la moda y el buen vestir. Un celular que da lecciones de clase y estilo.