Evaluación: Moto E5 Plus: Un gama media en el cuerpo de un gama alta

El asunto de las gamas en los celulares es uno de los criterios de evaluación que me permiten dar una opinión equilibrada de las características que un dispositivo debería ofrecer dependiendo si su gama es baja, media o alta (o incluso premium). Es lo que hace la diferencia entre una opinión justa y otra pretenciosa y soberbia.

En Motorola la división de letras distinguía claramente la gama de sus dispositivos desde que Google los adquirió. La línea X (luego reemplazada por Z) era la alta, luego la media era la G y en la base de la pirámide encontrábamos a los E (Ahora Moto C), equipos funcionales con las capacidades suficientes para llamarse “teléfono inteligente”. Pasaron los años y poco a poco Motorola fue incluyendo hasta 3 y 4 variaciones en cada una de sus líneas lo que nos trae al día de hoy: Moto E5 Plus, un dispositivo perteneciente a la familia de la gama baja, con precio y prestaciones de gama media y diseño que quiere competir con los gama alta.

¿Cómo voy a evaluar un equipo tan difuso entre gamas? fácil: olvidémonos de las gamas y hablemos exclusivamente de las experiencias y la relación costo/beneficio.

El celular

Para esta evaluación utilizamos un equipo Moto E5 Plus dorado con las siguientes prestaciones:

– Pantalla: 6 pulgadas con resolución 1.440x720 píxeles

– Procesador: Snapdragon 425 quad core a 1,4 GHz

– RAM: 2 GB

– Almacenamiento: 16 GB con soporte para microSD de hasta 128 GB

– Cámara trasera: 12 megapíxeles con autoenfoque láser

– Cámara frontal: 5 megapíxeles con flash LED

– Batería: 5.000 mAh

– Sistema operativo: Android 8.0 Oreo

Lo bueno

Como siempre, la punta de lanza que destaca en los celulares Motorola siempre será el Android puro y sus rápidas actualizaciones que dan como resultado una experiencia de software rápida y fluida a excepción de un detalle que describiremos lineas abajo. Una vez más demostrando que para personalizar una experiencia en el sistema operativo de Google no es necesario utilizar pesadas y tediosas interfaces de desarrollo propio como las de Samsung y Huawei.

Otro punto a favor es el diseño que, si bien es prestado de todos los de su familia y es muy difícil identificar las diferencias entre cada variación a simple vista, destaca muy a pesar de que el teléfono haga guiños a los gama alta. La construcción de plástico del teléfono se siente barata pero eso es compensado con colores espectaculares (el dorado hará que todos te pregunten por el teléfono) botones bien ubicados, un sensor de huella ergonómico en una ubicación natural para el dedo indice, una pantalla de 6 pulgadas aludiendo a la tendencia “full view” de la industria y unos altavoces que, sin ser los mejores en potencia, podrían darle clases a los sofisticados iPhones y Galaxys del mercado. Aquí les va un dato que le puede volar la cabeza a sus ingenieros: el Moto E5 plus usa el auricular como altavoz, lo cual permite que el sonido sea casi imposible de bloquear y de la sensación de potencia por lo que está apuntando directamente al rostro del usuario.

La pantalla IPS LCD es tan buena que la primera vez me engañó y pensé por unos minutos que se trataba de un AMOLED. Solo tuve que elevar el brillo para darme cuenta de la ilusión óptica. Sin embargo, puedo decirles con toda confianza que esta pantalla es la principal característica de venta que tiene el celular muy a pesar de que tiene una resolución de 720 p. con HD+. Aunque el display es ideal para la visualización multimedia, la pantalla tampoco es perfecta sobre todo en los ángulos de visión que le hacen perder brillo a los costados y no siempre es tan nítida como la venden. También se agradece la elección de Gorilla Glass 3.

La cámara del Moto E5 Plus no es la panacea pero hace bien el trabajo tanto en su cámara principal como en la frontal y claramente sufre en condiciones bajas de luz. Sin embargo, es una cámara justa para el precio que piden.

Lo malo

Para ser un dispositivo que empieza a borrar las fronteras entre las gamas, el almacenamiento viene a ser la principal debilidad de este celular cuyo gran potencial se ve refrenado por esos 16 GB. de almacenamiento. Y no, no acepto que me vendan la excusa de que puedo expandir la memoria a 128 GB con una memoria SD. Esa característica es opcional para quienes lleven grandes cantidades de elementos multimedia y seamos honestos: una memoria interna es infinitamente superior a una memoria externa en cuanto a rendimiento. Por si fuera poco esos 16 GB se ven reducidos de entrada por el sistema operativo, aplicaciones preinstaladas, y por supuesto la sección reservada para el funcionamiento correcto de la RAM. Realmente es imperdonable tan baja memoria en un dispositivo por el precio que piden y eso sin mencionar que 16 GB. es lo que ofrece la mejor configuración del actual gama baja: Moto C Plus. Por lo menos debieron dar la posibilidad de tener diferentes configuraciones de almacenamiento como lo hicieron con otros países. Después de una semana con mis principales aplicaciones y siendo un periodista que recibe toneladas de información a diario, el dispositivo sufría con la memoria de almacenamiento y en ocasiones las animaciones de las aplicaciones comenzaban a ralentizarse y los tiempos de respuesta a alargarse.

Como consecuencia de lo anterior, los juegos en este celular no son los mejores. Tampoco son injugables pero tuve algunos problemas con PUBG Mobile y los tiempos de carga junto con las animaciones. Fue necesario bajarle el nivel a las texturas y otras opciones de video para tener una mejor experiencia. Eso sin mencionar que la pantalla se apagaba mientras cargaba el juego lo que cancelaba la ejecución del juego. Esto se puede arreglar con una actualización de software y aunque entiendo que hay un celular con una configuración especifica para juegos, no dejan claro si estará disponible, al menos no en su página oficial para Colombia.

Un detalle que puede ser molesto es que la parte trasera del Moto E5 Plus es un imán para huellas, polvo y toda clase de suciedades. Se agradece que incluyeran una cubierta transparente para evitar esto.

Aunque la pantalla es muy buena también es importante decir que el software tiende a ponerse un poco azul en su modo de color neutral y en el modo de descanso visual la imagen tiende a verse un poco sucia y no tiene nada que ver con los colores cálidos. Sin embargo, con el tiempo te acostumbras y deja de ser algo tan importante en tu uso diario del aparato.

Conclusión

El Moto E5 Plus es un celular a un precio justo respecto a ciertas características pero infame en otras. Recomendaría este celular si no eres de los que se considera un “Power user” y requieres un dispositivo para cuestiones más básicas sin perder el estilo deslumbrante de los teléfonos gama alta.