Evaluación: Moto G5 Plus, Motorola sigue siendo el rey de la gama media

Son frecuentes las consultas de personas que me piden recomendación de un teléfono con las 3 B: Bueno, Bonito y Barato. Por algún tiempo Motorola siempre fue mi primera recomendación pero al concentrarme en evaluar las gamas altas de los fabricantes , mis recomendaciones en gama media quedaron a un lado y ahora es el momento de regresar y hablar un poco más de esos celulares que son amables con el bolsillo y que se ajustan a las necesidades de un colombiano de a pie.

La semana pasada Motorola tuvo un gran lanzamiento y antes de que lleguen al país los nuevos modelos, he decidido evaluar el mejor de sus antecesores disponible en el mercado.

El teléfono

- Pantalla: 5,5 pulgadas con resolución Full HD

- Procesador: Snapdragon 625 octa core a 2.0 GHz

- RAM: 3 GB

- Almacenamiento: 32 GB

- Cámara trasera: dual de 13 megapíxeles

- Cámara frontal: 8 megapíxeles

- Batería: 3.000 mAh

- Sistema operativo: Android 7.1 Nougat

Lo bueno

Lo primero que debemos aplaudirle a Motorola es la construcción tan robusta del teléfono. No es resbaloso y el agarre se siente con la suficiente fricción como para no dejarlo caer. El celular garantiza una durabilidad bastante alta sobre todo cuando tienes hijos de dos años a los que no les importa aprender las leyes de la física usando tu celular (historia real).

Tal ves una de las cosas más destacables sea la pantalla que aunque no es Oled ni nada por el estilo, tiene uno de los brillos más altos que he podido experimentar. No creerán lo bien que se ve a plena luz del sol mientras otros teléfonos de gama alta se ven en apuros con tantos reflejos obstaculizando la visión.

Sin embargo, lo que más me gusta de este teléfono es lo que siempre me ha enamorado los dispositivos de Motorola: el sofware y los gestos con el giroscopio.

Sacudir la mano para activar la cámara o la linterna es de los mejores trucos que un celular puede ofrecer. No se imaginan la cantidad de situaciones en las que estos atajos me resultan tan prácticos.

El software limpio de Android puro sigue siendo una lección para todos los demás fabricantes de que es posible hacer la experiencia de cada usuario diferente sin tener que instalar pesadas máscaras de sofware (TouchWiz o Emui) que demandan baterías inmensas y ocupan gran parte de la memoria de almacenamiento y procesamiento del aparato.

El celular tiene un buen rendimiento en general (a menos que estés usando un juego de gráficas demandantes) y hace un uso medido de la batería que completa el día sin tener que conectarse a una pared y aunque debas hacerlo Motorola tiene, tal vez, el sistema de carga rápida más veloz que pueda existir en el mercado.

Lo malo

Si eres un obseso por la fotografía, definitivamente no compres este celular. El Moto G5 Plus toma fotos con una tendencia a sobreexponer las imágenes, un HDR casi que inexistente y un procesamiento de imagen que intenta corregir los colores de una forma bastante exagerada.

El hecho de tener una doble cámara no ayuda porque las fotos con efecto “bokeh” son desastrosas, sobre todo en los bordes. La cámara de este celular solo funciona para tomar una foto rápida en un ambiente bien iluminado y no demasiado complejo.

La cámara es decepcionante y definitivamente puedes encontrar mejores sensores de cámara en otros fabricantes por el mismo precio.

Dejando de lado la principal falla de este celular, la calidad de la voz en las llamadas salta al oído. Con la misma intensidad de señal, recibí una llamada en un Huawei y luego en el Motorola y vaya que la diferencia se nota.