Evaluación: Moto Z3, el mejor ecosistema de hardware en Android

Si le preguntas a un propietario de iPhone que es lo que más le gusta de ese celular, seguramente lo veras vagar entre argumentos superficiales que no logran describir un término que para muchos es esquivo: El ecosistema.

Entiendo que te guste mucho el diseño, la exclusividad y la confianza que te genera la marca, pero eso es algo que también tienen muchos fabricantes que usan Android. Sin embargo, lo que realmente quieres decir es que Apple ha creado un ecosistema de software (aplicaciones que trabajan casi a la perfección con tu dispositivo) del que es muy difícil salirse una vez lo pruebas. No contento con ello, Apple también ha creado un mercado de accesorios para sus dispositivos por lo que puedes encontrar cualquier cantidad de gadgets conectables a tu iPhone sin ningún problema.

Motorola, está tratando de hacer exactamente eso último: un ecosistema de hardware del que sea muy difícil salir una vez pruebes por primera vez. Motorola lanzó en 2016 una colección de accesorios adheribles magnéticamente al primer modelo de la línea Z para cumplir funciones especificas como ampliar batería, aumentar el zoom óptico con cámara o convertirlo en un altavoz o proyector. A estos accesorios los llamó Moto Mods y tres generaciones después siguen siendo una opción interesante y con un soporte impecable para los gomosos de la tecnología.

El celular

Analizaremos un Moto Z3 Play Indigo.

– Pantalla: 6 pulgadas con resolución Full HD+

– Procesador: Snapdragon 636 octa core a 1,8 GHz

– RAM: 4 GB

– Almacenamiento: 64 GB con soporte para microSD

– Cámara trasera: dual de 12 megapíxeles y 5 megapíxeles

– Cámara frontal: 8 megapíxeles

– Batería: 3.000 mAh

– Sistema operativo: Android 8.1 Oreo

Lo bueno

Paradójicamente la joya que más brilla de este dispositivo no siempre está en la corona. Los Moto Mods son las estrellas más brillantes de este universo de hardware que son retrocompatibles desde la primera generación del Moto Z. En esta oportunidad, el fabricante incluyó un Moto Mod al azar en la caja (movida muy acertada) y en este caso nos tocó un parlante del mismo Motorola (hubiese preferido el de JBL). Estos accesorios y su filosofía “Plug & Play” hace que el uso de estos sea muy satisfactorio. Entre los Mods oficiales puedes encontrar batería, cámara 360, proyector, control para videojuegos, cámara de Hasselblad con zoom óptico de 10x y un parlante JBL, que además de tener un mejor sonido cumple una doble funcionalidad, con un soporte para ubicar el celular como si se tratara de un portarretrato sobre la mesa. Motorola no se conformó con desarrollar Moto Mods oficiales con fabricantes confiables, sino que además permite que cualquier persona desarrolle su propio Moto Mod con un kit para desarrolladores. Uno de los más interesantes viene precisamente de un crowdfunding que comercializó un Moto Mod, que es básicamente una impresora de fotos que transforma el celular una cámara de fotos instantáneas (Polaroid). Fue tan exitoso que Motorola lo incluyó en su tienda de Moto Mods en Estados Unidos. Muchos accesorios útiles y excéntricos están en desarrollo por lo que auguro un futuro muy prometedor.

La decisión de mover el sensor de huellas al lado lateral ha traído muchas criticas porque el teléfono se la pasa vibrando cuando lo sostienes y detecta una lectura irregular de huella, pero honestamente a mí no me molestó tanto y me parece una posición bastante natural y ergonómica para el dedo una vez logras superar la costumbre de ubicar el dedo en sitios donde usualmente otros fabricantes emplazan dicho lector de huellas.

La pantalla es bastante decente y hace un buen trabajo en diferentes condiciones de luz, aunque la detección a veces tropieza por alguna razón que sospecho es de software.

El diseño no es algo muy innovador, pero digamos que está a la moda con la tendencia a cristalizar la parte trasera y aplicarle colores que interactúan con la luz reflejada. Los puntos y la barra magnética en la parte inferior son el precio visual que muchos estamos dispuestos a pagar por acceder al maravilloso y útil mundo de un teléfono modular (no es sarcasmo).

Lo malo

Tal vez lo único que le falta a los Moto Mods es una carcaza con diseño que agregue por lo menos 1 terabyte de almacenamiento para que yo por fin pueda dejar de quejarme por la terquedad de Motorola al no poner más almacenamiento en celulares con un precio que lo ameritan, como es el caso del Moto Z3 que solo viene con 64GB. Una burla para un periodista al que le llegan toneladas de información por diferentes medios. Y hablando de terquedad, estoy por pensar que Motorola odia los audífonos y esta vez no solo se conformó con omitir el importante accesorio de la caja, sino que además eliminan el conector de 3.5 MM y migran al USB-C. No sé cuanto les estará ahorrando la acción de no incluir audífonos, pero, irónicamente, sí te incluyen un cable adaptador de USB-C a 3.5 MM. No hay Moto Mod que arregle esta incoherencia corporativa.

Las cámaras son otra debilidad latente que empieza a repetirse a través de todos los modelos. Hay que ser honestos, la cámara del Z3 hace bien el trabajo para tomas rápidas y estables sin mucha acción en la toma pero los exigentes se enfrentaran a tomas movidas, borrosas, video no estabilizado, colores lavados por un HDR incapaz de resaltar las zonas oscuras de manera correcta. Es probable que el accesorio de Hasselblad mejore estas cámaras, pero rebuscar el Moto Mod cada vez que quieras tomar una foto no es nada conveniente.

Por último, si bien ya dije que Motorola lo está haciendo bien el departamento de software, deben empezar más cuidadosos y estrictos con síntomas de errores que son un aviso importante para evitar futuras versiones defectuosas del sistema operativo. Los gestos para abrir la cámara y activar la linterna siguen siendo de mis favoritos, pero fallaron en un par de oportunidades y a veces la pantalla se activaba sobre la mesa sin que tuviera alguna notificación. Por ahora no es nada grave que afecte mi experiencia con el celular pero que este sea el llamado para que un futuro no se tiren el maravilloso historial de calidad que han tenido con Android. Por favor no se tiren la única versión pura de Android de los que no tenemos acceso a un Pixel de Google.

Conclusión

Si eres un gomoso de la tecnología y tienes o piensas tener una colección de accesorios modulares que expandan las capacidades de tu celular, este celular viene siendo el mejor ecosistema de hardware que puedes encontrar en Android. Conozco un amigo que es feliz cargando la totalidad de sus Moto Mods en su morral donde porta una especie de cartuchera diseñada especialmente para estos accesorios. Por otra parte, el celular por sí solo es bastante estándar y podrías comprar mejores opciones en el mercado.