Evaluación: Samsung Galaxy S9+, la mejor cámara para la noche

El Galaxy S9 y S9+ fueron lanzados a finales de febrero en el Mobile World Congress de Barcelona y menos de un mes después tuvo su lanzamiento para América Latina en el Centro de Convenciones de Cartagena.

Antes de entrar de lleno a la evaluación quiero hacer un pequeño análisis sobre la situación actual de los celulares en Samsung.

Una de las cosas que he venido notando con cada lanzamiento de un Galaxy es que sus mejoras son significativas aunque no son suficientes para destronar a su antecesor. Una estrategia que tiene lógica comercial pero que de alguna manera está teniendo efectos no tan positivos en otras lineas que anteriormente eran igualmente apetecidas.

Regularmente recibo preguntas y peticiones de personas intentando decidirse entre un Galaxy S o un Galaxy Note y mi respuesta en los últimos tres años ha sido casi la misma: “Lo mejor es que compres el Galaxy S porque el Note solo tiene de diferente el ‘lapicito’ y si no eres un arquitecto, ilustrador o diseñador... no lo vas a utilizar para nada”.

Con el Galaxy S9+ no se había acentuado tanto la devaluación del Note que dejó de ser un gemelo con vitaminas para convertirse en un hermano menor jugando con una varita mágica (S-PEN). En este momento, desde mi perspectiva, no hay ninguna razón por las que debas comprar un Note 8 en vez de un Galaxy S9. Aparte del lápiz, muchas de las razones por la que la gente compraba los Note era por la gigantesca pantalla, la experiencia multimedia y mejores capacidades. El Galaxy S9 ahora hace todo eso y hasta mejor. Este es el Galaxy óptimo de Samsung si es que eres fiel seguidor de la marca.

El teléfono

El dispositivo a evaluar es un Galaxy S9+ negro con las siguientes especificaciones:

– Pantalla: 6,2 pulgadas con resolución QHD+

– Procesador: Exynos 9810 octa core a 2,9 GHz– RAM: 6 GB

– Almacenamiento: 64 GB– Cámara trasera: dual de 12 megapíxeles

– Cámara frontal: 8 megapíxeles

– Batería: 3.500 mAh

– Sistema operativo: Android 8.0 Oreo

Lo bueno

Despejemos al gran elefante en la sala: la cámara. La parte del celular que más resaltaron durante las campañas de expectativa y en cada una de sus presentaciones.

Estamos hablando del primer celular con una apertura variable a través de un sistema completamente mecánico. Si cambias la apertura y miras el sensor de la cámara podrás ver como se cierra o se abre dependiendo de la apertura que requieras. Gran paso y gran trabajo implementando la forma en que se supone trabaja el ojo humano. ¿Pero qué significa esto?

La apertura predeterminada es f2,4 recomendada para fotos en condiciones normales de luz y tomas rápidas. La apertura cambiará a f1,5 para recoger la mayor cantidad de luz posible en condiciones de poca luminosidad. Técnicamente hablando, el mecanismo es bastante impresionante pero esto solo importa si puedes ver las diferencias en las fotos y las diferencias saltan a la vista sobre todo en la noche. Realmente este celular tiene, sin duda, la mejor cámara que puedes llevar a una noche de fiesta, bares brumosos o a un paseo nocturno por el Centro Histórico de Cartagena. Con esa apertura f1,5 lograrás imágenes absurdamente luminosas, lineas y detalles sin tanta granulación y el mínimo de elementos desenfocados por el movimiento del pulso.

Generalmente, las fotos en un Galaxy son excelentes y tienen esos colores brillantes y vibrantes llenos de saturación que son tan atractivos para el ojo humano. Las fotos ahora son un poquito menos procesadas pero siguen teniendo ese ‘look’ característico de Samsung. Sin embargo, aún no es la mejor cámara en un celular. Samsung sigue en el tercer puesto del cerrado podio que ocupan el indestronable Pixel 2 de Google y el iPhone X al que le pisa los talones muy de cerca.

Pasando al siguiente capítulo, tenemos las características de vanguardia a las que Samsung nos tiene acostumbrados. Una RAM de 6 GB. que convertirá la experiencia de usuario en un hermoso despliegue de rendimiento sin interrupciones (aunque no respondemos por TouchWiz que aún no se compara con el Android puro). El Infinity Display en toda su gloria con biseles minúsculas es todo un placer si lo sumas al hecho de que los altavoces ahora son estéreo para ver Netflix y Youtube como todo un crack. Usb-C, entrada para auriculares 3,5 M.M (una rareza en los tiempos que corren), resistencia al polvo y al agua, carga ultra rápida y un diseño de calidad AAA heredado de su antecesor.

El celular es hermoso en su diseño. Si compras el color “Lilac Purple” tu celular atraerá todas las miradas y será la envidia de muchos. Tuve oportunidad de compararlo con mi unidad de evaluación negra y la diferencia es brutal.

Una de las cosas que realmente me hicieron feliz es que Samsung escuchó atentamente las criticas y esta vez ubicó el sensor de huellas debajo de la cámara. El lugar perfecto, a la distancia perfecta y hasta con un relieve para que no quepa duda que ahí debes ubicar el dedo. Diez puntos Samsung.

Lo malo

Por primera vez en la historia de mis evaluaciones en Samsung el primer punto que no voy a criticar es el software aunque, alerta de spoiler, sigue estando en esta infame parte de la evaluación.

El principal problema de este celular es la batería y realmente me sorprende el pobre desempeño del dispositivo para sobrevivir el día. Es posible que como vengo de evaluar la monstruosidad de litio que tiene el Huawei Mate 10 esté haciendo una comparación injusta pero también pude compararlo con mi dispositivo de uso diario: el iPhone 8 Plus. No es una batería terrible (sería el colmo considerando el precio) pero realmente se queda muy atrás. Para ser justos debo decir que el iPhone y el Huawei hacen un trabajo agresivo de cierre de aplicaciones que tal vez no hace el S9+ por la gran cantidad de pequeños trucos de magia que Samsung quiere tener listos para ti aunque nunca en tu vida los uses.

Retomando nuestro habitual itinerario de criticas al software, empecemos por Bixby. Todavía no hay soporte al español latino y el botón de Bixby (agravante de hardware) lo sigo presionando accidentalmente por estar ubicado debajo de los botones de volumen, lo que me lleva a deshabilitarlo desde el día cero y tampoco encuentro nada útil en las tarjetas que aparecen si deslizas hacia la derecha en el home. Hay una luz de esperanza señores y es que Bixby hace algo que no hacen los otros asistentes y eso es controlar ciertos comandos del teléfono como por ejemplo decir “Turn on the flashlight” y el celular no tardará en encender su luz de flash. Bastante conveniente y por lo que he podido leer se pueden hacer toda clase de combinaciones de comandos para controlar el hardware del teléfono y sus configuraciones sin tocarlo. Este es el camino que debe tomar Samsung y realmente espero algún día poder sacar a Bixby del apartado negativo de mis evaluaciones.

No hay indicios de que Samsung quiera abandonar Touchwiz y eso implica que esporádicamente tendrás uno que otro cortocircuito visual si haces maniobras demasiado rápidas y locas con tus dedos. Cierres ocasionales de aplicaciones estarán a la carta con el agravante de que el fabricante es bastante demorado cuando se trata de actualizaciones de Android. También significa que Samsung sigue competiendo con Google y que de salida tu teléfono tendrá memoria de almacenamiento ocupada con dos navegadores, dos asistentes de voz, dos calendarios, dos aplicaciones de notas, dos aplicaciones de mensajería, dos aplicaciones de correo electrónico y un largo etcétera. Es Android y podrás liberarte de esas aplicaciones si así lo deseas pero es una situación tediosa que Samsung puede evitar si deja de clonar las apps de Google.

Solo tengo una cosa que decir sobre la respuesta de Samsung al Animoji de Apple: todavía estoy teniendo pesadillas.

Conclusión

Este es el celular perfecto para el amante de los productos Samsung. Como es costumbre, no es necesario adquirir el S9+ si ya tienes el S8+ y definitivamente es mucho mejor que un Note 8. Si quieres la mejor cámara nocturna que pueda existir, este es el celular para ti.