Evaluación XA2 Ultra: Un gama media competente

Sony es una compañía que ha logrado mantenerse a flote en el mercado de celulares a pulso usando algunas estrategias y una tolerancia a la pmiérdida bastante alta. Muchos medios vaticinaron la muerte de la empresa nipona pero ahora comienza un nuevo camino y es en los celulares donde quiere volver a brillar como lo hizo en sus inicios.

Entonces, ¿qué camino quiere tomar Sony con sus celulares? Tuvimos la oportunidad de probar el Sony XA2 Ultra y hacernos a una idea de la dirección en la que apuntan los objetivos del fabricante.

El teléfono

Pantalla: 6 pulgadas

Procesador: Qualcomm Snapdragon 630

RAM: 4 GB.

Almacenamiento: 32 GB

Batería: 3580 mA

Cámara principal: 23 MP

Cámara frontal: Dúal 16 MP y 8 MP (captura de 120°)

Lo bueno

El mayor atributo de este teléfono, por mucho, es esa pantalla con sus colores vibrantes y más si te acostumbras a usar su modo “vivido” donde obtendrás colores saturados, profundos y que saltan a la vista desde metros de distancia. Y les estoy hablando de un panel IPS lo que es bastante sorprendente para todos los elegantes OLED que ahora inundan el mercado. Es realmente fabuloso como se comporta la pantalla en diferentes ángulos de visión, como evita los reflejos y el nivel del brillo al que puede llegar. Hubo una oportunidad donde me senté en el Transcaribe y justo pegaba el sol de frente pero aún así pude ver sin problemas ese episodio de Troll Hunters sin tener que darle sombra a la pantalla con mi mano.

A nivel de procesamiento debo decir que me sorprendió. Estamos hablando de un Snapdragon 630 con 4 GB de RAM, unas especificaciones de medio rango dudosas pero que respondieron bastante bien cuando se le exigía jugar Heartstone, cambiar rápido entre aplicaciones y moverse agilmente por su interfaz. Si lo sometes a calificaciones de rendimiento comparativo, te aseguro que caerá ante otros fabricantes pero cuando se trata de uso real y experiencia de usuario día a día, está al nivel de cualquiera en su gama. Como dije en el titular, es un gama media muy competente que no se va a quedar congelado ante el primer abuso de un usuario exigente.

Otro aspecto a destacar es la eficiencia de la batería (gracias a Snapdragon 630) que no sufrió tanto ante las demandas que le hice durante mi semana de evaluación. Cuando combinas esa eficiencia con los 3580 mA de batería, lo que consigues es un compañero que no te va a dejar tirado en el avión cuando quieras ver series descargadas en tu celular al 35% de batería.

Otro punto a favor son las cámaras frontales y no es para menos teniendo en cuenta que Sony es uno de los principales proveedores de sensores ópticos para muchos fabricantes a nivel mundial. Se trata de dos sensores ópticos frontales, uno a 16 MP y otro a 8 MP. La primera cámara te hará tomar fotos bastante nítidas especialmente si tiene una mano muy temblorosa y la otra tiene un lente más amplio (captura a 120°) para que puedas tomar selfies grupales con mayor facilidad pero a costo de una menor calidad en la toma. Lo interesante de estas cámaras está en el flash que ilumina tanto tu cara como el fondo y de esa manera puedes evitar esas selfies con la cara más blanca y reflectiva que una señal de tránsito. Es una solución bastante interesante pero muy lejos de ser perfecta debido a que la toma queda con mucho ruido. Sin embargo, es el primer teléfono que hace un trabajo tan interesante en ese aspecto.

Lo último que debo anotar es que Sony tiene, por lejos, la tercera mejor y más cercana experiencia Android (primer y segundo puesto para Pixel y Motorola respectivamente) de todos los teléfonos en este ecosistema. La interfaz de Sony es una brisa de la Rosa de Guadalupe en el rostro en medio de tanto TouchWiz y EMUI.

Lo malo

Definitivamente este es uno de los teléfonos menos atractivos al ojo que he probado en mi vida. La mayor debilidad del Sony XA Ultra está en su diseño y construcción. Hace mucho que el teléfono dejó de ser solo una pieza de tecnología para acoger un ‘status’ en el mundo de los accesorios de moda que de alguna u otra forma representa el estilo de quien lo porta. Sin embargo, Sony no parece haber entendido eso al lanzar un teléfono que se siente y se ve inmenso tanto en tamaño como en grosor. Fue realmente difícil para mí acostumbrarme a este pesado tanque de guerra y que además no tiene nada atractivo ni en su color ni en su diseño. Los biseles superiores e inferiores son gigantes (y eso que al parecer los han reducido respecto a modelos anteriores) y la curvatura trasera es una inconveniencia sobre todo cuando intentas usar el aparato sobre una superficie dura como una mesa.

Otra debilidad que tiene el celular está en su cámara principal. Es muy raro considerando que Sony ha tenido un gran historial en cuanto a cámaras pero la cámara del XA2 Ultra realmente cae en desventaja frente a otras opciones del mercado (incluso ante el Moto E5 Plus). Me parece muy extraño teniendo en cuenta que esta cámara tiene un ISO de 12800, algo realmente raro en un celular y especialmente en esta gama. Por alguna razón el teléfono no te deja manipular ese ISO en su modo manual y parece ser que es una variable que el teléfono decide usar o no de manera automática cuando estás en situaciones de poca luz y aún ahí las fotos nocturnas no son para nada decentes. Si al teléfono se le ocurre romper el ISO, obtendrás de las fotografías más granuladas en todo el espectro de cámaras móviles. Las fotos de esa cámara dan como resultado colores bastante lavados, sobrexpuestos y detalles bastante borrosos. Todo esto se agrava con la falta de rangos dinámicos. El modo HDR ayuda un poco más pero está enterrado en las opciones de menú casi como si la empresa quisiera que no lo encontraras ya que solo es posible utilizarlo en modo manual.

Conclusión

Parece que la dirección que Sony está tomando es parecida a la que en su momento tomó Motorola cuando fue adquirida por Google y lanzó el exitoso Moto X. Sony le dice adiós a tanta innovación innecesaria y deja de lado la costosa estética de diseño para concentrarse en producir teléfonos funcionales y competentes para sus usuarios. El Sony XA2 Ultra es un gran teléfono de gama media para aquellos que quieran un teléfono que funcione y que responda a cualquier exigencia. La cámara puede mejorar mucho con una sencilla actualización de software, estoy seguro que es un sensor con mucho potencial desaprovechado por el software.