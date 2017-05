Primeras impresiones sobre el Galaxy S8

En la capital el reloj afilaba las ocho de la noche en un gran salón lleno de famosos, paredes hechas de pantallas OLED, sonido envolvente, muebles importados, logística impecable y lujo hasta en el más mínimo detalle. Se trataba de la calle de honor para la llegada del Samsung Galaxy S8 y S8 Plus a Colombia y con él la promesa de dejar atrás un desafortunado episodio manchado con esquirlas de litio.

Sin embargo, la pregunta que me convocó a ese sitio aún no se disipa. ¿Es tan bueno el Galaxy S8 como dicen? Si bien es muy prematuro emitir un juicio definitivo teniendo en cuenta que el aparato estará disponible (en preventa) a partir de mañana, es posible analizar ciertas características que saltan a la vista o con tan solo 20 minutos cacharreando el celular.

La pantalla

Desde que fue lanzado en Nueva York, siempre fue claro que su principal atractivo es esa grandiosa pantalla que llaman ‘Infinity Display’ y es claro que, en el juego de Póker de la mercadotecnia, Samsung hizo un ‘All in’ con esa pantalla que se amolda a las curvas de los biseles, creando una relación aspecto completamente nueva.

Solo espero que los proveedores de contenido se interesen en hacer productos audiovisuales con esa relación aspecto de pantalla para irnos olvidando de las líneas negras en aplicaciones como Netflix y Youtube.

Unas por otras

Sacar el celular casi sin biseles del mercado probablemente tenga su precio, pero muchos otros pueden verlo como una ventaja. Tal parece que Samsung en su afán por crear este celular del futuro, ha eliminado sus botones físicos y oficialmente está cambiando a botones de software y el cambio es bueno, aunque el diseño de los mismos no sea tan atractivo. Por otra parte, este cambio significó llevar el sensor de huellas a la parte posterior y la empresa no pudo elegir un mejor lugar que al lado del lente de la cámara. Para resumirles, prepárense para limpiar ese lente grasoso cada vez que vayan a tomar una foto porque accidentalmente erraste en tu intento de desbloquear el teléfono con la huella. Sin embargo, tengo la corazonada de que no vas a necesitar mucho ese sensor porque seguro preferirás desbloquearlo con tus ojos. Si señores, al mejor estilo de las películas de espías, este celular tiene un escáner óptico y vaya que funciona. En mi corta experiencia con el aparato, desbloquear el celular era tan sencillo como levantarlo y listo. Ni siquiera tienes que sostenerlo en un ángulo bizarro y puedes hacerlo hasta con lentes sin importar cuanto aumento tengas.

Lo que no sacrificaron

Muchos usuarios estarán contentos al saber que este celular es el primero en tener Bluetooth 5.0 y que Samsung aun no elimina el Jack 3.5 mm estándar para audífonos, sigue en su campaña por la carga inalámbrica, conector USB tipo C con carga rápida, certificación IP68 lo que significa que es sumergible, ranura SD para expandir su memoria y sigue siendo un aparato bastante delgado y liviano.

Conclusión

A primera vista, Samsung parece haber sacado la pelota del estadio con este teléfono porque se siente como un celular futurista muy perfilado a convertirse la tendencia en el año 2020. Sin embargo, eso es algo que analizaremos a detalle en la evaluación completa.