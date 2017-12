¿Qué escuchas? Este GIF te hará dudar de tus oídos

Los gif ganan popularidad con el paso de los días. Los usuarios de las diferentes plataformas tecnológicas los usan para representar cualquier tipo de emoción.

Por estos días un gif ha despertado interés y la curiosidad de muchos usuarios en redes sociales. Se trata de una imagen donde dos torres de energía juegan a 'saltar el lazo' con otra torre.

La acción representada en el gif deja atónitos a muchos, puesto que si lo observas, da la sensación de escuchar el 'estruendo' de la torre al caer al suelo cada vez que salta.

Lisa DeBruine, una profesora de Neurociencia y Psicología de la Universidad de Glasgow, publicó el tuit y explicó que la sensación obedece al 'Priming', un fenómeno que hace nuestro cerebro donde éste se anticipa al ruido y completa la información.

Does anyone in visual perception know why you can hear this gif? pic.twitter.com/mcT22Lzfkp

— Lisa DeBruine ️‍ (@lisadebruine) 2 de diciembre de 2017