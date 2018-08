Samsung lanza su nuevo Galaxy Note9

Samsung anunció la más reciente incorporación a su línea de primera categoría, el Galaxy Note9. La serie Note ha sido reconocida desde hace varios años por incluir las revolucionarias y más recientes innovaciones de la compañía.

En esta ocasión, el Galaxy Note9 parte de este legado con un smartphone premium que ofrece el máximo rendimiento, un nuevo S Pen que, por primera vez, integra a su funcionamiento herramientas de conectividad, y la cámara más inteligente que Samsung ha desarrollado hasta la fecha.

"La serie Note siempre ha sido la muestra de nuestra superioridad tecnológica y de la innovación que define el sector; por supuesto, el Galaxy Note9 no es la excepción. Está diseñado para brindar el nivel de rendimiento, potencia e inteligencia que los usuarios avanzados quieren y necesitan en la actualidad. Los fans de los dispositivos Note son los más fieles a Samsung. Sabemos que lo quieren todo para aprovechar al máximo el trabajo y la diversión, y el Galaxy Note9 es el único teléfono que puede seguir el ritmo acelerado de sus vidas", comentó DJ Koh, presidente y CEO de la División de comunicaciones móviles y TI de Samsung Electronics.

Rendimiento todo el día

Las personas confían en sus smartphones para casi todo lo que hacen durante el día, por eso necesitan un teléfono que pueda mantener el buen ritmo sin tener que encontrar la toma más cercana para recargar, eliminar imágenes para liberar espacio de almacenamiento para su próxima foto, esperar ansiosamente a que se descarguen sus videos antes de abordar su vuelo o lidiar con cualquier retraso al jugar. Necesitan un teléfono que no les falle y el Galaxy Note9 es la respuesta.

- Batería todo el día: La batería de 4.000 mAh de Galaxy Note9, la más grande que haya tenido su teléfono Galaxy, ofrece alimentación de larga duración para hablar, enviar mensajes de texto, jugar y ver películas durante todo el día.



- Almacene más, elimine menos: El Galaxy Note9 está disponible con una opción de almacenamiento interno: 128 GB y, además, brinda la posibilidad de insertar una tarjeta microSD para expandir su memoria hasta 512 GB, lo que le da a sus usuarios la tranquilidad de saber que hay espacio suficiente para sus fotos, videos y aplicaciones favoritos.



- Velocidad y potencia: El Galaxy Note9 es un smartphone súper potente con un procesador de vanguardia de 10 nm y compatible con las velocidades de red más altas disponibles en el mercado (hasta 1,2 gigabits por segundo), con el fin de transmitir y descargar contenido sin disminuir el ritmo. El Galaxy Note9 también incluye el sistema Water Carbon Cooling, desarrollado por Samsung, y un algoritmo de ajuste de rendimiento basado en IA para ofrecer un rendimiento potente pero estable.

La evolución de S Pen

El S Pen es el recurso distintivo de la serie Note: así es cómo los usuarios han dejado su huella y cómo Samsung ha ampliado la noción de lo que puede hacer un smartphone. Lo que empezó como una herramienta para escribir y dibujar ahora ofrece más poder y control en sus manos.

Ahora con compatibilidad por Bluetooth Low-Energy (BLE), el nuevo S Pen ofrece una forma completamente nueva de utilizar el Note. Basta un clic para tomar selfies y fotos de grupo, presentar diapositivas, pausar, reproducir videos y mucho más. Incluso, en los próximos meses, los desarrolladores podrán integrar las nuevas y avanzadas funcionalidades de BLE de S Pen en sus aplicaciones.

Introducing mobile power, unlike any other. Meet the new #GalaxyNote9.

Learn more: https://t.co/HZ4ivkSQCT pic.twitter.com/qdn7srfTqh

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) 9 de agosto de 2018