My line, oferta de Google para acceder a internet desde una llamada

Google dispuso un número de teléfono al que los colombianos pueden llamar para hacerle consultas. El gigante de internet ha pensado en el gran número de habitantes de zonas remotas que no tienen acceso a Internet o ni un dispositivo que les permita conectarse a este.

Así, con el fin de llevar el buscador a las personas de bajos recursos, lanzó My line, un servicio bastante simple para el usuario, pero que fue desarrollado con inteligencia artificial.

¿Cómo usarlo?

Con un video Google da a conocer cómo funciona esta nueva tecnología que permite acceder a cierta información de la red sin necesidad de estar conectado.

Desde cualquier teléfono tradicional o de línea conocidos como ‘flechas’ haga una llamada local al número 031-6000913 y plantee la pregunta que busque solucionar, como si se tratara de una búsqueda desde Google. En segundos recibirá una respuesta, como si se tratara de una llamada normal.

Probamos la línea y encontramos algunos errores, así que luego de varios intentos encontramos que es importante que hable de forma clara y plantee preguntas sencillas. En el video menciona ejemplos como: ¿qué clima va a hacer hoy?, ¿quién descubrió América?, ¿cuándo es el partido de Colombia?, ¿qué ingredientes tiene el ajiaco?”.

En el video se puede ver al exministro de las Tic Diego Luna, contando que con este servicio de Google no va a existir ningún lugar en el país que no tenga acceso a la información, “incluso donde no haya internet”.