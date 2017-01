Pablo Escobar y Piper Chapman, en el nuevo videojuego de Netflix

La plataforma comercial de entretenimiento, Netflix, es exitosa por sus servicios, películas, series y documentales. En esta ocasión decidieron apostarle a los videojuegos y este martes lanzaron su primer videojuego 'FlixArcade' que cuenta con personajes de sus series originales como Narcos, Orange Is The New Black, Stranger Things y Marco Polo.

'FlixArcade' consiste en una carrera de obstáculos que los personajes deben librar para llegar a la meta. Pablo Escobar, Piper Charman, Mike Wheeler y Marco Polo son compañeros de aventuras en el juego.

Pablo Escobar de la serie Narcos tiene como misión coleccionar empaques de cocaína, pero no es el único personaje que puede seleccionar el jugador.

El lanzamiento fue promocionado a través de un video de las redes sociales.

Será cuestión de tiempo ver a cuántas personas les parece divertido el juego y lo descargan.