¿Por qué Consumer Reports ya no recomienda usar MacBook Pro?

Por primera vez en la historia, la reconocida y prestigiosa publicación descartó el nuevo MacBook Pro de Apple por sus problemas de batería.

Los analistas de 'Consumer Reports' encontraron que la batería no duró más de 3.5 horas en algunas de las pruebas de uso real ejecutadas.

La publicación es reconocida por sus análisis de productos y sus sugerencias de compra. Sin embargo, por primera vez en su historia, no recomendó el último MacBook Pro. La principal razón esgrimida por los expertos es que el comportamiento de la batería es "inconsistente".

"Por ejemplo, en una serie de pruebas consecutivas, el MacBook Pro de 13 pulgadas con Touch Bar -la barra táctil ubicada en la parte superior del teclado- logró una autonomía de 16 horas en el primer intento, 12,75 horas en el segundo y apenas 3,75 horas en el tercero. El modelo de 13 pulgadas sin Touch Bar trabajó por 19,5 horas en el primer intento, pero apenas 4,75 horas en el segundo. Los números de la edición de 15 pulgadas oscilaron entre 18,5 y 8 horas", explicó Consumer Reports.

Philip Schiller, vicepresidente mundial de mercadeo de Apple, expresó en su cuenta de Twitter que "están trabajando con 'Consumer Reports' para entender los resultados de las pruebas de batería, pues las mismas no concuerdan con las llevadas a cabo por la firma durante los procesos de calidad".

Working with CR to understand their battery tests. Results do not match our extensive lab tests or field data. https://t.co/IWtfsmBwpO

— Philip Schiller (@pschiller) 24 de diciembre de 2016