Pronto podrás eliminar mensajes enviados en WhatsApp antes de que los lean

Así como se había mencionado días anteriores, la plataforma de mensajería WhatsApp está probando nuevas funciones para la comodidad de sus usuarios. Lea aquí: Las posibles sorpresas que traerá WhatsApp

Algunos de los cambios más llamativos tienen que ver con la reaparición de los estados y el cambio en el límite de tiempo a la hora de eliminar mensajes en WhatsApp.

Según la cuenta de Twitter @WABetaInfo, que suele publicar información filtrada sobre la compañía de mensajería, la aplicación permitirá borrar un mensaje siempre y cuando no hayan pasado más de dos minutos desde su envío.

WhatsApp changed the limit time to unsend messages: with the new change, it'll be possible to unsend messages sent within 2 minutes!

