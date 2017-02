¿Qué pasó con Pokémon Go?

Para poder hacer un análisis profundo de lo que significó este juego debemos abordar su naturaleza, revisar que se hizo bien y mal y cuáles fueron las implicaciones del juego.

¿Por qué este fenómeno que parecía imparable de repente tuvo una caída tan drástica en sus usuarios y paso de ser la promesa idílica de los fans a sencillamente ser una aplicación repetitiva que alguna vez estuvo de moda?

¿Qué es Pokémon Go?

El juego es un videojuego móvil gratuito disponible en Android y iOS que funciona utilizando la ubicación real del usuario en el mundo para a través de GPS y usa la interfaz de Google Maps para interactuar con la realidad de una manera digital. Una aproximación cercana a lo que conocemos como realidad virtual.

Pokémon Go tiene tres aspectos centrales en su jugabilidad. El primero es atrapar y coleccionar pokemones, el segundo es que cuenta con pokeparadas para obtener ítems como pokebolas, pociones, dulces, entre otros. Finalmente, está el aspecto de monetización que consta de una tienda virtual donde se pueden adquirir objetos con dinero virtual, el cual se adquiere con dinero real y de ahí es donde vienen las ganancias del juego.

Esta aplicación fue liberada en julio de 2016 y en los primeros días de agosto tuvo 100 millones de descargas, cifra sin precedentes, facturando ganancias de $5 millones de dólares por día. En noviembre, la aplicación registró 6.38 millones de descargas con $1 millón de dólares por día. Aún cuando la aplicación estaba cayendo en popularidad, Pokémon Go seguía produciendo cantidades masivas de dinero.

¿Qué lo hacía tan bueno?

Según la doctora Suzanne Scott, profesora de estudios mediáticos en la Universidad de Texas, Pokémon Go ofrece la posibilidad de incluir los elementos narrativos de la ficción de Pokémon en nuestras vidas y acciones cotidianas.

“La idea de poder salir afuera y disfrutar de un juego entrando en contacto real con otras personas, hicieron de este juego algo muy diferente a los otros títulos de la franquicia. Se trataba de que se hacía realidad en términos de cómo te imaginabas en el mundo real las dinámicas de Pokémon”, explica Mark Octaviano, entusiasta del juego.

No solo fue un gran sueño hecho realidad para los fans, el juego también atrajo a millones de personas que no tenían ni idea de la franquicia y demostró que no se necesitaba ser fanático para poder jugar y obsesionarse con Pokémón Go. El hecho de ser gratis, accesible y relativamente intuitivo lo convirtieron el fenómeno viral del año. Sin embargo, con un panorama tan bueno por delante ¿qué le pasó? ¿por qué parece que ya nadie usa esta aplicación que alguna vez fue tan famosa?

¿Por qué cayó en picada?

Niantic, desarrollador del juego, cometió algunos errores al momento de actualizar la aplicación como, por ejemplo, disminuir la velocidad con la que coleccionas objetos, los límites de experiencia para subir de nivel empezaron a ser imposibles y exagerados. Por otra parte, el juego se estaba volviendo repetitivo y aburridor en varios aspectos. El primer aspecto fue que los usuarios estaban obteniendo pokemones del mismo tipo en las mismas áreas o te seguías encontrando pokemones muy comunes una y otra vez. Y finalmente el juego no tenía un objetivo final, era un ciclo interminable de captura de gimnasios y pokemones que no iba para algún lado y si algo mantiene al jugador pegado a la pantalla es la sensación de que va para a algún lado, el motivante se iba desvaneciendo y el usuario en algún punto se preguntó ¿para qué hago todo esto? y terminó simplemente borrando la aplicación como consecuencia de la monotonía. (Lea Aquí: Opinión: ¿Por qué me aburrí de Pokémon Go?)

Las cifras dan cuenta de este hecho. Según datos de Sensor Tower, SurveyMonkey y Apptopia, se puede notar que el número de usuarios activos diarios, descargas, así como el tiempo de uso de la aplicación alcanzaron un número máximo y ahora están en tendencia a la baja.