Samsung estudia quejas de que sus móviles han mandado fotos sin permiso

El grupo coreano Samsung ha estudiado las quejas de los últimos días por parte de usuarios en EE.UU. de que sus móviles supuestamente han enviado sin permiso fotografías a los contactos guardados en los teléfonos, informó hoy a Efe un portavoz de la compañía.

"Samsung ha revisado este asunto a fondo en estos últimos días; sin embargo, no se encontró ningún problema de hardware o software relevante en este caso particular", dijo el portavoz en un correo electrónico.



Medios de comunicación estadounidenses se han hecho eco de las denuncias en internet por parte de usuarios de los móviles y que, aparentemente, estarían afectando a los Galaxy S9 y los Galaxy Note 8.



La cadena de televisión CNBC citó hoy a un cliente que se había quejado en el foro en línea Reddit de que el álbum de fotografías de su móvil se había mandado por entero a su novia, pero no aparecía ningún registro en la aplicación de mensajes de Samsung, la que está configurada por defecto en sus móviles.



El portavoz de Samsung indicó que la compañía continuará investigando este tema, aunque subrayó que "no se han conocido informaciones similares por parte de usuarios a nivel global".



Aun así, instó a los clientes a contactar con su servicio de atención al cliente en EE.UU. si tienen alguna duda.