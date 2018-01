Square Enix contrata a la mente maestra detrás de Sonic

El aclamado diseñador de juegos Yuji Naka anunció en Twitter que se uniría a Square Enix.

Naka es conocido por ser el ex jefe del equipo de Sonic en Sega. Naka dejó Sega en 2006 para comenzar su propio estudio independiente, Prope. El estudio lanzó Let's Tap en 2008 para Wii, en el que los jugadores tocaban una caja de cartón correspondiente para que coincida con las señales en la pantalla. (Este proyecto se adelantó a su tiempo teniendo en cuenta que Nintendo lanzó Labbo, su accesorio de cartón multiusos). Prope también desarrolló algunos juegos de Digimon, incluyendo Digimon Adventure en 2013 para Playstation Portable y Digimon All-Star Rumble en 2014 para la PlayStation 3.

Naka no especifico en qué proyectos trabajará durante su contrato con Square Enix, pero dijo que su objetivo era crear un juego agradable.

Just a quick note to let you know, I joined SQUARE ENIX in January.

I’m joining game development as before, and strive to develop games at SQUARE ENIX.

I aim to develop an enjoyable game, please look forward to it.

— Yuji Naka / 中 裕司 (@nakayuji) 22 de enero de 2018