Todo lo que debes saber sobre Nintendo Switch

La mejor forma de describir el lanzamiento de la consola Nintendo Switch es como una montaña rusa de emociones.

Por momentos, Nintendo sorprendía a todos y en otros el escepticismo y las dudas nublaban el ambiente del lanzamiento, tanto en vivo como en las reacciones que invadían las redes sociales en esa noche.

El evento fue una combinación extraña, maravillosa y a veces desconcertante de ideas de juegos, secuelas y franquicias japonesas para crear una imagen muy atractiva de cómo será el sistema en 2017. Sin embargo, muchos de estos juegos no estarán disponibles en el lanzamiento.

Nintendo ha creado un sistema versátil que en la teoría se puede utilizar de muchas maneras; está por verse si los usuarios en la practica se adaptan a esta nueva propuesta multimodo. Los controladores Joy-Con son fáciles de explicar visualmente con demostraciones simples. El valor agregado de tener la pantalla sobre la misma consola, para darle la naturaleza portátil, también es fácil de comunicar. El sistema puede hacer mucho, seguro, pero no es difícil pasar por alto esas características y que al usuario finalmente no le importe tanta novedad de hardware. Ser capaz de entregar a alguien uno de los controladores de Joy-Con para multijugador es una idea atractiva y amigable que añade un valor de bienvenida al sistema.

Sin embargo, el verdadero protagonista de todo este hype son los juegos y la punta de lanza a este nivel es The Legend Of Zelda Breath Of The Wild cuyo lanzamiento fue confirmado para la misma fecha de lanzamiento de la consola. Detalle que básicamente enloqueció al mundo entero.

¿Mi pronóstico? Nintendo podrá ser capaz de vender tantas consolas como le sea posible fabricar gracias a sus juegos insignia, apertura a desarrolladores externos y la apuesta por nuevos títulos orignales en los que trabaja.

Disponibilidad

La consola estaría disponible para su comprar el 3 de marzo de 2017 a un precio recomendado de 300 USD. Nintendo ya está recibiendo ordenes de precompra. En su lanzamiento la consola también vendrá en dos versiones, La primera tiene un Joy-Con (controlador) rojo y otro azul. La segunda tiene los dos Joy-Con de color gris. También se espera que estén disponibles todos los accesorios adicionales, controles profesionales, Joy-Con adicionales, un timón, cargadores adicionales entre otras.

Modos de juego

La nueva consola tendrá tres modos de juego. El primero es el modo TV, donde está conectado al televisor como cualquier otra consola. El segundo es el modo mesa, donde la consola se puede utilizar sobre una superficie con un paral, se separan los joy-con y se juega. El tercero es el modo portátil, con los joy-con pegados a la consola usándola como una tableta.

Especificaciones

El rango de la duración de batería está entre dos horas y media a seis horas. Depende del juego que se use. Por ejemplo, los ejecutivos garantizan 3 horas de autonomía con The Legend Of Zelda Breath Of The Wild. Esto también dependerá del uso que se le de a los Joy-Con. La consola se carga con un puerto USB tipo C. También cuenta con una pantalla táctil, 32 GB. de almacenamiento y chip Nvidia.

Joy-con

Los controladores se usan de dos formas. La primera es conectados a un adaptador, con lo cual podrás jugar títulos complejos en su forma de control único. El segundo es separando los Joy-Con. En ese modo se tiene una palanca (que funciona como botón), los botones A B X Y, un lector de Amiibo, un botón de captura de imagen y video, sensores de movimiento, dos gatillos, distintos niveles de vibración y un sensor que reconoce formas y distancia. Se trata del hardware más interesante dentro de la propuesta.

Más juegos

Una de las noticias más importantes es que Nintendo ha abandonado el bloqueo de región y ha acogido una filosofía más abierta a desarrolladores de la talla de Electronic Arts (FIFA estará disponible), Sega (Sonic Mania), Capcom (Regresa Street Figther II), Bandai Namco (Dragon Ball Z Xenoverse), Monolith Soft (Xenoblade 2), Bethesda (Skyrim), Ubisoft, entre otros. Esto sin contar nuevos títulos originales como ARMS (juego de peleas muy particular), secuela de sus franquicias más famosas y la app “1, 2 SWITCH” que se centra en las capacidades de los Joy-Con.

Los juegos más esperados

The Legend of Zelda Breath Of the Wild

Se trató del protagonista de la noche aunque tuvo un evento aparte. TOZ BOTW verá la luz con el lanzamiento de la consola en marzo y promete ser un RPG de mundo abierto muy interesante.

Super Mario Odyssey

No podía faltar, el personaje más emblemático de Nintendo estará en la consola. El plomero explorará el mundo fuera del reino hongo y su jugabilidad será parecida a la de Mario 64 y Galaxy.

Splatoon 2

El shooter en tercera persona se ha convertido en el juego competitivo por excelencia de la empresa nipona y en esta oportunidad vendrá con más modos de juegos, nuevas armas y personajes.

Skyrim

Entre las noticias más importantes de Nintendo está su apertura a otros desarrolladores y este juego es la franquicia más importante presente en la nueva consola de Nintendo.