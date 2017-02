Tome fotos profesionales con su celular

¿Quién dijo que no se pueden tomar las mejores fotos usando tu celular? la tecnología de captura de imágenes en dispositivos móviles avanza frenéticamente y las especificaciones técnicas ya no son una excusa para no tomar fotos de nivel profesional.

El experto

Mauricio Vélez se formó como fotógrafo en el Instituto Europeo de Diseño en Milán, Italia y su trabajo ha sido reconocido no solo en Colombia si no internacionalmente. Con más de 30 años de trayectoria, este paisa le ha dado la vuelta al mundo con su lente donde no solo ha retratado la realidad del país sino que ha mostrado sensibilidad en el arte.

La versatilidad de Vélez no solo sorprende por su colección de retratos de personalidades en el mundo latino, también ha trabajado con celebridades como políticos, científicos, sociales, artísticos y culturales. Mauricio se ha acercado a distintos aspectos de la cultura colombiana, generando una posición crítica frente a los procesos que hoy nos identifican.

Dentro de su portafolio de clientes figuran Revista Vogue, Revista Diners, Revista Elle, Revista People entre otros. Además se ha desempeñado como director visual y de fotografía en producciones cinematográficas al lado de Simon Brand.

Vélez nos da a continuación algunos tips cuando vayas a tomar una foto desde tu celular.

Leer la luz

Saber ubicar la fuente de luz natural que vayas a usar no es tan difícil como lo pintan los profesores. Solo debes ubicar el sol o las ventanas que hay en un recinto cerrado o de donde provienen las luces artificiales de un sitio y tomar la foto en la dirección a la que apunta la fuente de luz. A menos que vayas a hacer un contraluz, no es recomendable colocar a un sujeto de espaldas a una ventana abierta. La luz de medio día tampoco es tan recomendable debido a la sombra que se proyecta en los ojos, debajo de los labios y la nariz.

“Cartagena tiene horas muy bonitas para tomar fotos. Considero que las 5:30 p.m. es una hora ideal para tomar fotos en lugares como el Centro Histórico de la ciudad”, indica Vélez.

También sugiere que si se va a usar flash, se haga desde una distancia prudente para evitar que el rostro de las personas o se vean blancos y así también se evita el riesgo de que salgan con los ojos cerrados o entrecerrados por la intensidad de la luz blanca.

Define tu tipo de foto

Sea un retrato, un paisaje o hasta un selfie, siempre es importante escoger el tipo de foto ideal para lo que quieres comunicar o compartir. Por ejemplo, si es un paisaje asegúrate de que la línea de horizonte esté derecha, si es un selfie busca un ángulo donde también se distinga el lugar donde estás y si es un retrato a una otra persona busca que la foto respire hacía donde mira la persona o dejando unos tres tercios a cualquier lado si el sujeto está mirando frontalmente a la cámara.

“Es muy difícil dar consejos a nivel de composición porque ya eso depende de la creatividad del fotógrafo y lo que hace una buena foto es la visión o intención que tenga detrás quien va a obturar la cámara”, explica Mauricio.

Juega con las variables

Experimenta, como primera medida, con el ISO, la apertura y la velocidad. Prueba varias combinaciones hasta que descubras los mejores valores para cada situación.

“Los nuevos celulares traen modos manuales que te permiten modificar esas características y salir del modo automático. No tengas miedo, siempre será muy fácil volver al automático si definitivamente no lograste cuadrar unos buenos valores para la foto”, argumenta el experto.

Elige un buen aparato

Si bien la mayoría de celulares traen opciones muy similares hay algunos que destacan por sus cualidades y generalmente son los celulares de gama alta los que mejor procesan y capturan imágenes. Mauricio Vélez nos confesó cual es el dispositivo que usa cuando no tiene su cámara profesional cerca.

“Definitivamente, Huawei P9 Plus. El hecho de que este fabricante haya confiado el desarrollo de su cámara a un gigante tan respetado entre los fotógrafos, como lo es Leica, es una gran ventaja para mi”, afirmó Mauricio Vélez.

El fotógrafo explica que Leica es la mejor opción para fotografías a blanco y negro y en el caso del P9 plus hay otra cámara que agrega el color y según el explica “Si tienes una buena foto a blanco y negro con buena escala de grises, el celular logrará procesar mejor el color y dará como resultado una imagen de tonalidades y matices únicas”, concluyó.