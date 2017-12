Twitter habilita botón para crear "hilos" automáticamente

Twitter se renueva. Esta red social, que supera los 330 millones de usuarios, trae una nueva función para facilitar la creación de "hilos" o "tuits" encadenados con los que se buscan ampliar las historias.

A través de la cuenta oficial de Twitter en la propia red social, la firma confirmó la llegada de los "hilos". “Si bien, ya se sabe la buena noticia sobre la ampliación de caracteres, que les facilita a las personas adaptar lo que están pensando en un Tweet, se debe tener en cuenta que el público querrá serializar una historia o pensamiento más extenso así como proporcionar comentarios continuos sobre un evento o tema”, dijo Twiter.

Actualmente, para crear un hilo es necesario crear un primer mensaje, y posteriormente, empezar a responder dentro del mismo, para que aparezca todo el contenido en cascada, algo que para muchos resultaba difícil de leer y descubrir.

Sin embargo, ya no será necesario, y es que Twitter instaló el botón "+", que significa más tuits, dándonos así la posibilidad de crear nuevos hilos de una forma más rápida y sencilla.

La nueva función, que está ubicada en el menú principal, hace que el texto se divida automáticamente cada 280 caracteres según va escribiendo el autor, de modo que cuando se "tuitea" sale el "hilo" entero en orden cronológico con todos los mensajes.

La interesante novedad ya está disponible tanto a iOS, todos los usuarios de Android y a la web.

We’re introducing an easier way to Tweet a thread! pic.twitter.com/L1HBgShiBR

— Twitter (@Twitter) 12 de diciembre de 2017