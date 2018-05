Twitter pide a sus usuarios considerar el cambio de la contraseña

La red social Twitter pidió hoy a sus usuarios cambiar la contraseña de sus cuentas. Esto tras haber descubierto un error en su red que podría estar almacenando las claves.

“Recientemente encontramos un error que almacenaba contraseñas desenmascaradas en un registro interno. Arreglamos el bug y no tenemos ninguna indicación de una brecha o mal uso por nadie. Como medida de precaución, considere cambiar su contraseña en todos los servicios en los que haya utilizado esta contraseña”. dice la compañía en un trino.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ

— Twitter Support (@TwitterSupport) 3 de mayo de 2018