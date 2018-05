WhatsApp agrega nuevas funciones para los grupos

Todos en el celular tenemos, por lo mínimo, un grupo de WhatsApp ya sea familiar, laboral, con los amigos o para otros fines. Es por eso que la aplicación implementó nuevas funciones en los grupos para facilitarnos la comunicación en este medio. ¡Conócelas!

Descripción de grupo: Este será un pequeño resumen que aparece debajo de la información del grupo para que puedas escribir el tema, las normas, o cualquier otra nota importante del grupo. Cuando una persona se una al grupo, la descripción aparecerá en la parte superior del chat.

Controles de administrador: En los ajustes de grupos, verás un control que te permitirá restringir quién puede cambiar el nombre, ícono y descripción del grupo.

Encontrar un mensaje rápidamente: Cuando hayas estado un tiempo sin abrir el chat de grupo, toca el nuevo botón @ en la esquina inferior derecha para ver rápidamente los mensajes en los que te mencionaron o respondieron.

Quiénes conforman el grupo: Ahora podrás encontrar quién forma parte del grupo desde la pantalla info del grupo.

Eliminar permisos: Los administradores ahora pueden eliminar permisos de otros participantes, y los creadores de los grupos ya no podrán ser eliminados del grupo que ellos comenzaron.

Las actualizaciones en el servicio de mensajería instantánea ya están disponibles para todos los usuarios de Android y de iPhone.

Además, según WhatsApp Beta, la aplicación notificará cuando reenvíes algún mensaje, es decir, encima del mensaje "reenviado" aparecerá algo que indique que fue compartido con otra persona. Lo único bueno es que no aparecerá a quien se lo compartimos.

WhatsApp for Android, iOS and Windows Phone: when you forward a message, a “Forwarded” label will appear in the message.

I already presented this feature some months ago, but WA has recently changed the UI (I like how it looks on Windows Phone more!)

[*AVAILABLE IN FUTURE*] pic.twitter.com/jsk3YTZov3

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 21 de mayo de 2018