WhatsApp te dará 68 minutos para eliminar los mensajes enviados

WhatsApp le dio un parte de tranquilidad a sus usuarios en octubre de 2017 cuando incorporó la opción para eliminar los mensajes durante un límite de tiempo, que aunque corto, era algo que hace mucho estaban esperando.

La buena noticia es para aquellos que siguen sufriendo cuando envían un mensaje y solo después de varios minutos cambian de opinión, anhelado que esa persona no lo haya leído. Pues WaBetaInfo reportó lo que sería la próxima actualización de WhatsApp.

Después de analizar la nueva beta, la plataforma de mensajería incrementó el tiempo para eliminar los mensajes de 420 segundos (o 7 minutos) a 4.096 segundos (o 68 minutos y 16 segundos). Sí, van a tener más tiempo en caso de que se hayan arrepentido de aquel mensaje que enviaron por efectos del alcohol o de ese comprometedor que mandaron al chat equivocado.

Lo cierto es que ya no tendrás un minuto, sino una hora y 24 segundos para retractarte de los mensajes que hayas enviado y en caso de que no lo hayan leído, eliminarlo. Aunque a la persona le notifica si borraste el mensaje, no habrá leído eso que quizás te hubiese metido en problemas o que simplemente no querías que supiera.

Esta nueva actualización estará disponible para los dispositivos Android en primera instancia, luego llegará a iOS.

Otra de las novedades que traerá la nueva actualización es la llegada de los stickers que ya incluyen las aplicaciones como Facebook Messenger y si eres de los que envía una nota de voz y al escucharlas se mueren de vergüenza, también les ha llegado su momento, WhatsApp te permitirá escuchar las notas de voz antes de enviarlas.