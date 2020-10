Babilla habría muerto por comer una bolsa plástica con ‘popó’ de perro

El hallazgo de una babilla muerta en el lago de Los Cines, en Cali, prendió las alarmas entre las autoridades ambientales de la ciudad, dado que su necropsia arrojó que había comido una bolsa plástica con excremento de perro, por lo que el llamado a la ciudadanía es a tener mayor consciencia sobre la importancia de no tirar basuras en los cuerpos de agua y áreas de reserva natural.

En medio del procedimiento de revisión del cadáver, los veterinarios se encontraron con una particularidad: muchos cambios en los órganos del animal.

“En el estómago del animal había una bolsa negra con popó de perro. Algún propietario que recogió las heces de su perro no las dispuso bien, las arrojó al lago y terminó en el estómago de la babilla. Esto puede generar una compactación en la que el animal no vuelva a consumir alimento porque, al no ser digerible, su estómago no es capaz de hacer pasar ese material al intestino, lo que hace que el animal entre en un ayuno muy prolongado”, explicó el médico Grupo de Gestión de Fauna Silvestre del Dagma, Carlos Eduardo Rueda

El funcionario, quien fue el encargado de hacer el levantamiento del cadáver del reptil, comentó que cuando lo encontraron tenía posiblemente dos días de haber muerto y presentaba ausencia de una de sus patas, part de su cola y uno de sus ojos fuera de la cavidad orbitaria.

“En la necropsia encontramos laceraciones a un costado que, probablemente, fueron post mórtem. La falta de la patica que probablemente también sea consumo post mórtem. Hay que recordar que en el lago hay más babillas y tortugas que pueden llegar a ser carroñeras”, afirmó el especialista.

Rueda señaló que de todas formas aún no hay nada concluyente sobre la muerte de la babilla porque hay que esperar los resultados de los análisis de laboratorio practicados al cuerpo del animal y los resultados de los estudios físico químicos del agua del humedal, que pueden tardarse de 15 días a un mes.