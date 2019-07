Cambio climático y su impacto en Cartagena

Cuando hablamos de crisis nos referimos a una situación momentánea que se puede superar, por ejemplo, si hablamos de crisis financiera o familiar, son superables si ajustamos y mejoramos las cosas que hacíamos mal. En Cartagena, no podemos hablar de una crisis ecológica, pues lo que existe aquí es una mutación que parece no poder detenerse. Piense, las alarmas se prendieron a tiempo, nos avisaron por años, los expertos nos dieron datos, pero lo tomamos con una calma asombrosa.

Nuestros problemas

No podemos controlar el aumento del nivel del mar y en los próximos 40 años se mostrará otra radiografía del Centro Histórico, aumentarán la pobreza y el hambre. El efecto social que dejará en las comunidades aledañas a la ciénaga de la Virgen será devastador. La crisis pasará por una alteración profunda muy visible y dinámica, pero queda un camino y es adaptarnos nosotros y adaptar a la ciudad. Cartagena es una de las ciudades más amenazadas por fenómenos de cambio climático y esto incluye elevación del mar, mar de leva en términos extremos, lluvias torrenciales que inciden en inundaciones cada vez más fuertes, veranos intensos y afectaciones en la malla vial y patrimonio histórico.

Depende altamente de nosotros el cuidado de la ciénaga de la Virgen, del Cerro de La Popa, los caños, la siembra de árboles y planear urgentemente un modelo educativo de naturaleza/cultura.

Actualmente la ciudad posee una cobertura vegetal muy pobre. No llegamos a tener un árbol por persona, el mangle es visto como algo que atenta contra el progreso, “aquel monte que resguarda a drogadicto”. Debemos entender que es el mangle el que nos salvaría de muchos fenómenos naturales, dentro de ellos los efectos del cambio climático. Antes no había mangle, pero tal vez antes no era tan necesario, ahora son altamente importantes para el desarrollo biológico de muchas especies, incluyéndonos a nosotros los ciudadanos.

Según el Plan 4C (Cartagena compatible con el cambio climático), el escenario es un poco más complicado si no se toman las políticas y medidas necesarias para adaptar a la ciudad al 2040. De acuerdo con este informe, las zonas aledañas a la ciénaga de la Virgen y la zona turística de la ciudad (que comprenden Bocagrande, Castillogrande, Centro Histórico, El Laguito, zona portuaria e industrial) serían lo más afectados por el ascenso del nivel del mar, mientras que los barrios más expuestos serán Olaya Herrera, El Pozón, Boston, entre otros. Esto afectará a una población de aproximadamente 200.000 habitantes. Debemos resaltar que otro aspecto que se suma a esta problemática es el fenómeno de subsidencia (el progresivo hundimiento de una superficie) que de Cartagena existen registros debido a la nula planificación y a la elevación de estructuras sin tener en cuenta el soporte del suelo.

¿Cree que es urgente un esfuerzo conjunto?