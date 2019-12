COP25: el campo es víctima, responsable y la solución parcial del cambio climático

El ingeniero agrónomo José Luis Gabriel Pérez, miembro del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) de España, considera en declaraciones a Efe que es “injusto” que se apunte al campo como foco de todos los males en materia de cambio climático.

“Es fácil demonizar al campo porque la mayoría de la población mundial vive en ciudades, es un blanco fácil (...) En el fondo, lo que son insostenibles son nuestros hábitos de consumo”, opina.

Su tesis es simple: Si el campo produce de forma intensiva -y por tanto genera más emisiones- es porque en el ámbito urbano se consume “de todo y de forma exagerada”, y en esa lógica se enmarca el uso de fertilizantes o fitosanitarios para mejorar los rendimientos, por ejemplo.

“Es verdad que los agricultores han sido lentos a la hora de asumir su parte de responsabilidad, pero no toda la culpa es suya como a veces se apunta. El impacto no es como en una fábrica donde ves el humo (...) Al final las emisiones por metro cuadrado de la actividad primaria no son muy altas, pero como ocupa mucha superficie sí tiene un efecto importante”, detalla.

A su juicio, también se olvida en ocasiones la capacidad del sector para mitigar los efectos del cambio climático gracias al “efecto sumidero”, por el que suelos y plantas fijan carbono y evitan que circule por la atmósfera.

“Hay potencial para aumentar ese efecto positivo, pero para ello hay que incrementar la materia orgánica en el suelo”, afirma el investigador, quien propone a la recuperación de cultivos leñosos (olivos, vides o almendros) como parte de la solución.

La agricultura de conservación -centrada en hacer un uso más eficiente de los recursos naturales- es otra vía al alza, al igual que la de precisión, en la que se hace un uso intensivo de la tecnología.

“Con drones, imágenes por satélite o incluso midiendo en la planta, la tecnología nos permite ajustar el uso de fertilizantes y fitosanitarios a las zonas que realmente lo necesitan. Es una forma de poder reducir los consumos de agua o herbicidas”, señala Gabriel Pérez.

Dentro de la actividad primaria, la ganadería es otro emisor de gases como consecuencia del estiércol y las flatulencias de los animales -que generan metano-, por lo que entre otras medidas se trabaja en el ámbito genético -con alteraciones en su ADN- y en su alimentación, ya que “hay dietas que provoca que contaminen menos”.

Los investigadores también apuestan por un cambio en los hábitos de consumo que permita reducir el desperdicio: se calcula que hoy un tercio de los alimentos acaba en la basura, por lo que disminuir esta cantidad podría “aliviar” los sistemas de producción y que no fueran tan intensivos.