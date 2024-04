De cara a la amenaza de escasez: 10 consejos para ahorrar agua y energía

La Fundación Aquae recalca que el cuidado del agua es esencial para proteger el recurso natural “más amenazado de nuestro planeta”. Esta se encarga de mantener un clima estable y es fundamental para los procesos vitales de los seres vivos. Algunas recomendaciones que ellos entregan son:

1. Dúchese en lugar de bañarse: las duchas de cinco minutos consumen 50 litros de agua, mientras que para llenar una bañera, por ejemplo, se requieren mínimo 200 litros de agua.

2. Cierre el grifo mientras se cepilla los dientes: lavarse los dientes es una acción cotidiana que se debería hacer mínimo dos veces al día, por lo que es esencial evitar un consumo excesivo de agua. La recomendación es tener un vaso de enjuague, con el que, según Aquae, se puede ahorrar hasta un 90 % del agua empleada en esta acción.

Le puede interesar: Fenómeno de El Niño: Gobierno ordena a termoeléctricas operar a máxima capacidad

3. Utilice la lavadora con carga completa: muchas veces, por las prisas o por necesitar una prenda concreta, solemos poner en marcha la lavadora con muy poca ropa. Intente encontrar una sustituta para esa prenda y solo ponga lavadoras llenas de ropa. Además, es recomendable hacerlo con agua fría para ahorrar agua y energía.

4. No use el inodoro como papelera: los residuos que suelen terminar en el inodoro son contaminantes y peligrosos para las fuentes hídricas. Las toallas húmedas no se degradan fácilmente y los medicamentos son contaminantes del agua y pueden alcanzar grandes concentraciones.

5. Repare fugas: las fugas de agua pueden desperdiciar grandes cantidades de este recurso precioso. Es fundamental inspeccionar regularmente grifos, tuberías y sistemas de riego para detectar y reparar cualquier fuga.