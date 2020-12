El clima, mutaciones y nuevas pandemias

enfermedades emergentes

¿Qué viene?

Al hablar de enfermedades emergentes es probable que aparezcan nuevas epidemias o pandemias causadas por patógenos con los que antes no se había tenido contacto. Es importante señalar que esos “nuevos” agentes infecciosos no pueden considerarse nuevos como tal; ya existían en la naturaleza., la novedad es que, por diferentes factores, estos patógenos entran en contacto con el ser humano a través de algún vector.

“En esa medida, al no haber tenido contacto previo con el agente infeccioso, los humanos no están inmunizados, no hay tratamiento y no se conoce la etiología de las enfermedades. Algunas tendrán muy poco efecto sobre la salud, pero otras pueden tener un gran impacto. Por eso es importante estar preparados y disponer de un sistema sanitario fuerte y con suficientes recursos para hacer diagnósticos”.