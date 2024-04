Ideas para darles una segunda vida a la ropa

En nuestros armarios, a menudo encontramos prendas que ya no usamos porque ya no son de nuestro gusto o porque ya no nos quedan. En lugar de desecharlas, podemos darles una segunda vida. Una opción, es donarlas a fundaciones u organizaciones benéficas a personas que las necesiten o venderlas en plataformas en línea de segunda mano lo que nos permite recuperar parte de la inversión inicial y por otro lado, podemos transformarlas y convertirlas en algo nuevo y único.