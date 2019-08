La adolescente Greta Thunberg emprende viaje a EEUU en un velero, por cambio climático

Pierre Casiraghi, nieto del príncipe Rainier III de Mónaco y la actriz estadounidense Grace Kelly, y su compañero regatista Boris Herrmann le ofrecieron lugar en un velero de carrera para que viaje con ellos a una cumbre sobre cambio climático de la ONU en Nueva York el próximo mes y otra en Santiago de Chile, en diciembre.

“No es lujoso ni muy elegante, pero no necesito eso. Sólo necesito una cama y las cosas básicas”, dijo Thunberg a The Associated Press. “Así que creo que será divertido y también creo que será entretenido estar aislada y no estar tan limitada”.

A bordo del Malizia II, de 18 metros (60 pies) de eslora, equipado con paneles solares y turbinas submarinas para generar electricidad, Thunberg cruzará el Atlántico sin emitir monóxido de carbono.

Sin embargo, decir que será un viaje modesto sería mentir. El velero está construido para competencias de alta velocidad mar adentro, por lo que es extremadamente liviano. Las únicas alteraciones para el viaje son cortinas a la medida enfrente de la litera y colchones adicionales. La embarcación no tiene retrete ni ducha fija. Tiene una pequeña estufa a gas y comerán comida liofilizada.