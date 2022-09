La moda ecológica ahora utiliza maíz para fabricar telas

The Lycra Company trabaja en el desarrollo de soluciones innovadoras de fibra y tecnología para la industria textil y de la indumentaria, y hace poco anuinció la firma de un acuerdo exclusivo con Qore con el objetivo de permitir la primera producción comercial a gran escala del mundo de spandex de base biológica utilizando QIRA, la nueva generación 1,4-butanodiol (BDO), como uno de sus ingredientes principales.

¿Cómo será la tela?

Se utilizará materia prima de maíz de campo cultivado por agricultores de Iowa, en los Estados Unidos, lo que permitirá una reducción significativa en la huella de CO2. Además de reemplazar un recurso no renovable por uno renovable anualmente, otro beneficio para las fábricas, las marcas y los minoristas es que no se producen cambios en el rendimiento de la fibra, lo que elimina la necesidad de reingeniería de telas, patrones o procesos. Un rendimiento semejante se comprobó en 2014 cuando, bajo la marca se presentó el primer spandex de base biológica del mundo. Desde entonces, The Lycra Company ha obtenido la patente del proceso para fabricar elastano renovable a partir de BDO bioderivado.