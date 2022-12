Por unas fiestas más sostenibles: cómo decorar, qué comer y regalar en Navidad

1. Calidad, no cantidad: una experiencia o un recuerdo pueden generar mayor recordación que un objeto, “y ahí los entornos naturales (parques y reservas naturales) pueden ser un buen aliado”, apunta WWF. Señala que así, reduces las posibilidades de regalar algo que termine contaminando el planeta.

Pero, ¿cómo hacerlo? World Wide Fund for Nature (WWF), la principal organización de conservación de la naturaleza a nivel global, compartió varias recomendaciones con las que podremos lograr que nuestras decisiones y acciones nos cuesten menos tanto a las personas como al planeta:

Qué regalar, cómo decorar, qué comer y cómo vestir son algunas decisiones que en vísperas de la Navidad y de Año Nuevo muchos estamos por tomar y, aunque quizás no lo sepas, con ellas es posible reducir el impacto en la naturaleza.

2. Fíjate en los materiales: los plásticos de un solo uso no son regalos amigables con el medioambiente, pues seguramente terminarán en los océanos. Analiza tu regalo y asegúrate de que, si es de papel o madera, provenga de materiales reciclados o haya una garantía de que su producción no afecta negativamente la naturaleza (el sello FSC es una de las certificaciones existentes). Lea: ¿Quieres reciclar, pero no sabes por dónde empezar? Así puedes hacerlo en casa