1.125 comparendos a motociclistas en Cartagena por no usar cascos

Según el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), hasta el 5 de junio de 2023 se aplicaron 1.125 comparendos por no cumplir la norma, lo cual implica una sanción de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes e incluso la inmovilización del vehículo. Lea: Estos son los primeros resultados de la caracterización de motociclistas

Pero más de dos años han pasado desde que entró en vigencia la norma y en Cartagena aún parece no existir una cultura de uso adecuado del casco, especialmente en los usuarios de motocicletas que actúan como acompañantes.

¿Por la pandemia?

John Barrios, reconocido líder de mototaxistas en Cartagena, afirma que la llegada del COVID-19 incidió en que las personas se rehusaran a llevar el casco para movilizarse.

“Nosotros como mototrabajadores transportamos personas y tenemos un casco para todos los pasajeros. No tenemos un casco exclusivo para cada persona. Allí la gente comenzó a tener cierto rechazo a utilizar el casco porque temía contagiarse de coronavirus”, explicó.

Sin embargo, a pesar de que ya pasó la pandemia, dice que la gente se sigue negando a usar el casco. “Muchas veces no es el mototrabajador, sino la persona que usa el servicio la que no se lo quiere poner y también siento que es falta de autoridad y de regularización del uso del casco”, dijo.

Barrios asegura que el hecho de que un pasajero no quiera usar este elemento protector los afecta de diferentes maneras, incluso más allá del aspecto de la seguridad. “Si no llevamos a un pasajero que no quiere usar el casco nos afecta en nuestros ingresos, pero si lo llevamos sin el casco también corremos el riesgo de que los agentes de tránsito nos pongan una multa o nos inmovilicen el vehículo”, manifestó.