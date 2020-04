14 días bajo toque de queda lleva Cartagena

Las calles, que hasta hace poco tiempo se desbordaban las 24 horas de propios y extraños, lucen vacías, día y noche: el comercio cerró, los bares y restaurantes apagaron la música y sus fogones, los buhoneros se recogieron, los turistas desaparecieron y el rugir del mar se escucha ahora más incesante, como si con su ir y venir sobre la orilla nos estuviera recordando lo minúsculo que somos ante una pandemia que ha sorprendido a la humanidad entera.

Es el toque de queda. Han sido dos semanas inéditas en la historia de Cartagena, nadie de las últimas generaciones recuerda haber vivido algo así, ni siquiera quienes vivieron los años del 9 de abril, la ciudadanía ha aceptado los decretos del alcalde William Dau Chamat para evitar contagiarse ante un virus altamente contagioso y letal que tiene en vilo a la civilización que, desconcertada, reconoce no estar preparada para este contagio global.

Algunos ciudadanos han sido desobligantes y han tratado de violar las reglas, puede ser por la necesidad de trabajar y llevar comida a sus casas, pero la administración local, en cabeza del alcalde William Dau le ha tocado apretar con fuerza el discurso y les ha hablado en su propio lenguaje para que puedan entender que esta pandemia no es un juego, lo que está en vilo es la vida. Desde el pasado 20 de marzo la Policía Metropolitana ha impuesto 678 comparendos por violar el toque de queda.

La administración distrital ha expedido 13 decretos restringiendo la circulación de personas, a la fecha por cuenta del desconocido Covid 19, un total de 39 cartageneros han resultado contagiados, tres ya no están con nosotros y ayer martes fue dada de alta la primera contagiada. Lo que sigue ahora, es aprender y no repetir la lección que se ha visto en países desarrollados, en donde muchos se creyeron inmunes, sus sistemas sanitarios han sido desbordados y hoy están lamentando no haber sido más estrictos ante las recomendaciones de restringir el contacto, por eso España, Italia y Estados Unidos están sepultando a miles de ciudadanos.

En un recorrido por los barrios que están a orillas de la Ciénaga de la Virgen, la Isla de León en el barrio el Pozón, el alcalde William Dau, mientras distribuía mercados a los más vulnerables, se encontró cara a cara con otra cruda realidad, la pobreza: ‘’Tengo el alma compungida al ver las necesidades de nuestra gente, ojalá podamos entregar a todos los cartageneros un mercado hoy mismo, pero lastimosamente no estamos en esa condición, no podemos hacer todo El Pozón, pero hoy hacemos un sector y mañana visitamos otro sector en otro barrio, y después volveremos aquí, para eso existe una programación. Como les digo, tengo el alma compungida, ojalá pudiera satisfacer las necesidades de todos los cartageneros’.

Recogemos las oportunas palabras de la secretaria general de la Alcaldía, Diana Martínez Berrocal, quien en una carta a los concejales les pide trabajar de la mano con la administración: “Así como en otras latitudes las autoridades se unen en torno a la solución para esta crisis mundial, en Cartagena la invitación que se le reitera a los honorables concejales, es a que trabajen mancomunadamente y de manera solidaria, en este momento en que todas nuestras fuerzas deben estar enfocadas en trabajar de manera conjunta por sacar adelante a la ciudad de Cartagena de Indias y a sus habitantes”.

Donaciones de dinero

Los interesados en donar dinero, sean personas naturales o jurídicas, deberán diligenciar un formulario digital que se encuentra en la página web coronavirus.cartagena.gov.co/donaciones. Luego, recibirán el paso a paso a seguir.