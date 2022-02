14 zonas de Cartagena tienen internet gratuito, ¿Lo sabía?

Fue por eso que desde la Oficina Asesora de Informática del Distrito, decidieron liderar un proyecto llamado zonas WiFi de libre acceso a la ciudadanía, donde no solo se beneficiaran los visitantes y residentes de las zonas turísticas, si no también aquellas poblaciones menos favorecidas.

El proyecto se inauguró el 7 de diciembre del año pasado y a la fecha, ha sido utilizado por muchos visitantes. Sin embargo, sigue existiendo un desconocimiento de la comunidad sobre este beneficio, es por esto que aquí les contamos en qué parte de la ciudad puede conectarse a internet gratuitamente.

– Inspección de Policía Bosque.

– Inspección de Policía Altos Jardín.

– Inspección de Policía Blas De Lezo.

– Inspección de Policía Ciudadela 2000.

– Inspección de Policía de Bocagrande.

– Inspección de Policía de Ternera.

– Inspección de Policía El Pozón.

– Inspección de Policía Las Palmeras.

– Ciudadela de La Paz.

– La Boquilla.

– Ciudad Bicentenario.

– Pontezuela Biblioteca.

– Punta Canoa.

– Plaza de La Aduana.

¿Sí funcionan?

Desde la Alcaldía aseguraron que estos puntos siempre están en funcionamiento para todo aquel que necesite acceder a las redes estando en la calle. Sin embargo, algunos cartageneros aseguran que esto es totalmente falso.

“Esa señal es mala. Se cae a cada momento”, “En Bocagrande el internet gratuito no funciona desde hace rato”, “¿Por qué dicen que funciona?, eso es falso”, dijeron algunos usuarios. Pero también hay otros que sí han podido utilizar este internet gratuito sin inconvenientes.

“Yo lo he usado algunas veces, sí es un poco lento, creo que es porque se conecta mucha gente, pero sí funciona”, “Siempre que me quedo sin datos y estoy cerca de algunos de estos puntos, me conecto con facilidad”, comentaron algunos estudiantes.