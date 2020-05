25% de los cartageneros no puede comer las tres comidas al día

Desde pequeños nos enseñan que comer es una de las necesidades básicas del ser humano y que mínimo tres veces al día las personas deberíamos ingerir una porción de alimentos. Más que una enseñanza, termina siendo un instinto o un reflejo del cuerpo, pues si por cualquier motivo se te olvida saciar esa necesidad, él mismo te lo recuerda con un intenso dolor y un vacío en el estómago que fastidia, entorpece el día y la atención. Ese es precisamente el dolor que dice sentir Jazmín, cada vez que se acuesta sin comer, lo cual ocurre muy amenudo.

“Uno se acostumbra a que si no hay con qué comer no se come, a mí lo que me duele es escuchar a mis dos hijos decirme que tienen hambre y ajá, me toca hacer de tripas corazón porque si no hay para más. A veces duramos días sin almorzar y nos mantenemos con el desayuno y la cena, o si comemos una cosa no comemos la otra, o comemos solo arroz, ahí vamos viendo para que nos rinda lo poco que tenemos. Yo trabajo a veces en casas de familia, pero muchas veces no puedo porque tengo a mi papá enfermo, mi hijo mayor es psiquiátrico y no puedo dejar a mi hijo menor con ellos dos solos, voy y trabajo cuando me llaman o cuando me permiten llevarlo conmigo, ahora con esto de la pandemia peor, porque ahora sí que nadie me llama, afortunadamente han llegado algunas ayudas.”, asegura Jazmín.

La mujer de 43 años vive a unos 10 kilómetros de Cartagena, en una casa de madera en el corregimiento de Tierrabomba, su situación, que hasta hace poco era casi desconocida, es más común de lo que parece. De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana de Cartagena Cómo Vamos (CCV) 2019, que por primera vez se aplicó en la zona insular, se encontró que en 7 de cada 10 hogares de Tierrabomba, alguno de sus miembros tuvo que comer menos de tres comidas diarias porque no había suficientes alimentos.

Escenarios como ese, hacen que cada vez más ciudadanos se perciban a sí mismos como pobres, según los resultados de CCV, el 43% de los encuestados en las islas de Barú y Tierrabomba se consideran pobres, lo cual es considerablemente mayor si se compara con Cartagena, en donde solo un 27% se reconoció como pobre.