87 años y está obligada a trabajar para que no le quiten su negocio

“No es que yo quiera descansar por descansar, es que tuve dos infartos y me hicieron un cateterismo. Y yo no quedé como antes o con la flexibilidad de antes. Mi expediente médico así lo comprueba”, expresó Dora a El Universal .

La señora Dora está incluida en el Registro Único de Vendedores (RUV) y amparada bajo la figura de Confianza Legítima. Sin embargo, en operativos de control realizados por la Gerencia de Espacio Público y Movilidad y la Policía Metropolitana de Cartagena en este sector de la ciudad los funcionarios llegaron hasta “la esquina de Dora”.

Según cuenta su nieta, Ányela Juliana Ríos, los funcionarios al notar que la señora no estaba presente en el puesto de fritos les advirtieron que esta situación era causal de comparendo o cierre total del negocio.

“Hace cinco días un grupo de funcionarios de Espacio Público junto a la Policía Nacional llegó hasta el puesto de fritos y como no la encontraron nos iban a poner un comparendo. Nosotros les explicamos que ella (Dora) siempre nos acompaña pero que a veces no se siente bien de salud. Uno de ellos incluso nos dijo ‘siempre es el mismo cuento’ y gracias a los clientes que se encontraban presentes no nos cerraron el negocio”, dijo Ríos.