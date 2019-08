Los colegios oficiales de Cartagena ya reciben su alimentación escolar

Estos están suministrando a los distintos colegios públicos de la ciudad la ración industrializada y los alimentos preparados en sitios. Sin embargo, el programa aún no se implementa en un 100% . (Lea aquí: Estas son las empresas que conforman UT, el nuevo operador del PAE)

Los que faltan

La Institución Educativa de Promoción Social, sede La Consolata; la Institución Educativa Corazón de María, sede San José Claveriano, y la Institución Educativa Alberto Elías Fernández Baena, aún no arrancan el programa.

Aún faltan la Institución Educativa de Leticia, sede El Recreo; Institución Educativa Bertha Suttner, Institución Educativa Bernando Foegen, y la Institución Educativa Fe y Alegría, sede Las Américas.

Según contó el coordinador del nuevo operador, el programa no ha podido comenzar en estas instituciones por situaciones ajenas al operador.

“En la I.E. Leticia no arrancamos con los almuerzos porque el plantel no tienen agua potable, el Bertha Suttner y el Bernardo Foegen están solicitando una cobertura mayor a la estipulada por la Secretaría de Educación, mientras que el Fe y Alegría está realizando un censo debido a que están recibiendo un número de almuerzos mayor de los que necesitan. Por su parte, en los colegios que reciben ración industrializada no empezamos porque están pidiendo alimentos preparados en sitio”, manifestó.

Pedro González, jefe de Cobertura de la Secretaría de Educación, sostuvo que se espera que la próxima semana los inconvenientes se hayan superado y todos los colegios oficiales del Distrito (108), reciban sus alimentos.