A Arroz Barato le ha tocado defenderse solo

La dirigencia comunal del barrio Arroz Barato considera que, durante los 70 años de existencia de ese barrio, es más lo que se ha conseguido mediante el esfuerzo de los habitantes, que por la participación del Distrito.

Arroz Barato es uno de los barrios que bordean la zona industrial de Mamonal. Pertenece a la Localidad 3 y está clasificado como estrato uno. Tiene 852 predios y 5 mil residentes. Sus vecinos son: Policarpa Salavarrieta, Mamonal y Villa Hermosa.

En los últimos años, este barrio se ha hecho famoso en la ciudad por las protestas, bloqueos, mesas de trabajo y discusiones que han emprendido con el Distrito para que se haga la pavimentación de la vía que comunica la carretera de Mamonal con el variante Mamonal-Gambote, y que es usada por cientos de tractomulas que buscan ahorrarse el pago del peaje del otro lado de Policarpa.

Tras varios años de lucha, los moradores lograron que se pavimenten 700 metros, de los mil 500 que tiene la vía, “pero estamos pensando en instalarle una valla alta, para que no puedan pasar las tractomulas”, anuncian los afectados.

Cuando los líderes comunales afirman, que en un 70 %, es por mano de los habitantes como han surgido los beneficios que el barrio disfruta, ponen como ejemplo reciente la pavimentación de sus doce calles y la construcción del cementerio, que hace unas semanas iba ser cerrado por el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS).

Pedro Baldovino Galvis, presidente de la Junta de Acción Comunal, afirma que si en las manos del barrio estuviera el hacer estudios técnicos y el presupuesto, ya el alcantarillado hubiera comenzado a funcionar desde hace muchos años.

“No puede ser posible –dice-- que un barrio con setenta años, y en medio de un conjunto de empresas que generan millones de pesos cada año, no tenga su propia red sanitaria”.

Puede que el conocimiento y la infraestructura para acometer una obra de esas magnitudes no esté en las manos de los residentes de Arroz Barato, pero su dirigencia comunal se ha desempeñado en ese sentido en todas las formas posibles, hasta el punto de instaurar una acción popular que resultó favorable a la comunidad, pero ya han pasado diez años y aún el Distrito no cumple con el mandato de tal recurso, que también cobija a los vecinos Puerta de Hierro y Policarpa, adicionando la construcción de la carretera principal que los atraviesa.

Mientras esperan el alcantarillado, cada propietario de vivienda construye su poza séptica, aún con la molestia de los malos olores, el encharcamiento de las calles y las enfermedades cutáneas.

“Pero --advierte Silfredo Simancas Suárez--, hay que aclarar que no todas las aguas servidas que se ven en este barrio son arrojadas por nuestras viviendas. Desde las invasiones de los cerros del barrio Albornoz también nos vienen corrientes que acrecientan aún más la problemática”.

Una de esas problemáticas es la atención de los enfermos, dado que el Hospital Local de Arroz Barato solo atiende casos comunes y corrientes, sin mayor complejidad, aún cuando se precia de ser uno de los mejor dotados en cuanto a insumos para practicar exámenes con rayos X, laboratorio, sala de cirugías, camillas y demás insumos que dotó una empresa de Mamonal mediante una inversión millonaria.

“Sin embargo --cuenta uno de los líderes--, esos equipos se están dañando y no sabemos por qué no los usan. Hemos intentado reunirnos con el director del CAP, pero nunca nos atiende. Y las autoridades de salud no se pronuncian”.

Así las cosas, los pacientes que requieren de tratamientos más serios deben tener listo un presupuesto para lograr que los atiendan en otros sitios de la ciudad, lo mismo que los jóvenes inquietos con la práctica de algún deporte.

“Aquí la recreación es costosa --anota Albeiro Sehuanes, otro activista cívico--, porque no tenemos ni siquiera una cancha sencilla. Desde hace años estamos deseando tener un polideportivo con todas las dotaciones modernas; o, en su defecto, una cancha sintética. Lo único que tenemos es un parque infantil, que casi no se usa, porque los niños lo que quieren es hacer deportes y para eso utilizan las calles, que no dejan de ser un peligro”.